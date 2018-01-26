Андрианов выступит на Олимпиаде в обеих мужских дисциплинах

Российский пилот Максим Андрианов на Олимпийских играх в Пхенчхане выступит в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, а Алексей Стульнев – только в двойках. Такое решение принято по спортивному принципу, исходя из недостаточного на два экипажа четверок количества допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) разгоняющих.

Российские бобслеисты в мужских соревнованиях имеют по две квоты в соревнованиях двоек и четверок, однако в состав команды на Игры-2018, исходя из допусков, полученных от МОК, помимо пилотов Андрианова и Стульнева вошли лишь четверо разгоняющих – Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов.

– У нас есть квота на две четверки, но на данный момент МОК разрешил присутствовать только тем разгоняющим, которые есть в составе, – цитирует РИА Новости старшего тренера сборной России Павла Щегловского. - Мы физически пока не можем набрать состав на две четверки. Андрианов выступит и в двойках, и в четверках, а Стульнев – только в двойках. Так решено потому, что Андрианов завоевал квоты в обеих дисциплинах, а Стульнев – только в одной. То есть, мы руководствовались спортивными принципами.