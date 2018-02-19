Алексей Стульнев: "Выкладывались на 100 процентов, но результат ужасный"

Российский бобслеист Алексей Стульнев остался недоволен выступлением в состязаниях двоек на Олимпиаде-2018. В паре с Василием Кондратенко он занял 20-е место.

- Сегодня мы выступили лучше, но не настолько хорошо, как хотели, - цитирует "Р-Спорт" Стульнева. - У нас все не заладилось со вчерашнего дня, не знаю, с чем это связано. Обычно от езды получаешь удовольствие, а у нас не получилось. Мы очень расстроены, что-то не получается на старте. Много проигрываем, если сбросить хотя бы десятку (0,1 секунды), мы бы уже боролись за высокие результаты. Но мы сделали все, что смогли. Выкладывались на все 100 процентов, но получилось то, что получилось. Результат, конечно, ужасный.

И порой приходилось рисковать на трассе, что приводило к ошибкам. Но бежать и пилотировать нам ведь никто не мешал, это все наши ошибки. Но я получил опыт на первой Олимпиаде, это было здорово - приехать и бороться. Олимпиада не сравнится ни с чем. Отставание по инвентарю у нас очень большое: у всех наших конкурентов новая техника, приобретенная в этом сезоне, а я на бобе выступаю с 2014 года. Но это не основная причина нашего неудачного выступления, а одна из составляющих.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018