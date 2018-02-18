Алексей Стульнев: "Расстроен итогом первого дня, надеемся во второй выступить лучше"

Российский бобслеист Алексей Стульнев, который выступает в паре с Василием Кондратенко, отметил, что у них при прохождении трассы в соревнованиях двоек на Олимпийских играх-2018 были ошибки. Спортсмен также добавил, что они очень расстроены результатом.

– Мы очень расстроены результатом, – цитирует ТАСС Стульнева. – С таким неудачным стартом тяжело бороться за высокие места. Когда мы прошли первый заезд, я думал, что у нас время будет поприятнее, а оказалось совсем слабеньким. И при прохождении по трассе ошибки тоже были, все получилось не идеально. Надеюсь, что завтра нам удастся подвинуть соперников и подняться повыше. Хотя будет очень тяжело, вторую попытку мы проехали медленно. Вряд ли это связано с волнением, ведь соперники у нас те же самые, что и на этапах Кубка мира.

Напомним, что по итогам двух попыток Стульнев и Кондратенко занимают 20-е место с результатом 1.39,76 (49,77 + 49,99). Другие представители России Максим Андрианов и Юрий Селихов расположились на 29-й строчке – 1.40,85 (50,27 + 50,58). Первое место занимают немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер – 1.38,39 (49,12 + 49,27), второе – канадцы Джастин Криппс и Александр Копакс – 1.38,49 (49,10 + 49,39). Тройку замыкают немцы Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер – 1.38,58 (49,24 + 49,34). Третий и четвертый заезды пройдут в понедельник, 19 февраля.

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