Алексей Стульнев: "К Олимпиаде мы подходим в стопроцентной физической форме"

Пилот российского бобслейного экипажа Алексей Стульнев отметил, что возможность претендовать на медали Олимпийских игр дадут максимально быстрый старт и стабильное прохождение по трассе во всех четырех заездах. Спортсмен выступит в соревнованиях двухместных экипажей.

– На Олимпиаде за четыре заезда может произойти все что угодно, – цитирует "Р-Спорт" Стульнева. – Самое главное – стабильно проехать все четыре заезда. Собраться четыре раза, из этого будет складываться результат. Хорошая стабильная езда позволит побороться за призовое место, это главный фактор. Надо выложиться по максимуму на старте и хорошо пройти трассу.

Думаю, что в сложившейся ситуации, с учетом смены разгоняющего, место с четвертого по шестое будет хорошим результатом. Раньше с Ильей Малых мы прошли восемь этапов Кубка мира. Сейчас мы будем выступать, скорее всего, вместе с Василием Кондратенко.

К Олимпиаде мы подходим в стопроцентной физической форме. Каждый день работаем на эстакаде и, думаю, будем готовы отлично. Нагрузки переносим хорошо, и надеюсь, что через две недели ко мне придет ощущение, что мы вышли на пик формы. И в Корее мы с Василием сделаем все что сможем.