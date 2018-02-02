Алексей Стульнев: "К Олимпиаде мы подходим в стопроцентной физической форме"

Пилот российского бобслейного экипажа Алексей Стульнев отметил, что возможность претендовать на медали Олимпийских игр дадут максимально быстрый старт и стабильное прохождение по трассе во всех четырех заездах. Спортсмен выступит в соревнованиях двухместных экипажей.
– На Олимпиаде за четыре заезда может произойти все что угодно, – цитирует "Р-Спорт" Стульнева. – Самое главное – стабильно проехать все четыре заезда. Собраться четыре раза, из этого будет складываться результат. Хорошая стабильная езда позволит побороться за призовое место, это главный фактор. Надо выложиться по максимуму на старте и хорошо пройти трассу.
Думаю, что в сложившейся ситуации, с учетом смены разгоняющего, место с четвертого по шестое будет хорошим результатом. Раньше с Ильей Малых мы прошли восемь этапов Кубка мира. Сейчас мы будем выступать, скорее всего, вместе с Василием Кондратенко.
К Олимпиаде мы подходим в стопроцентной физической форме. Каждый день работаем на эстакаде и, думаю, будем готовы отлично. Нагрузки переносим хорошо, и надеюсь, что через две недели ко мне придет ощущение, что мы вышли на пик формы. И в Корее мы с Василием сделаем все что сможем.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_bobsleigh/20180202/1131919065.html
Igrok Igorek
А ведь это о чем-то говорит, если после новости о патриархе комменты просто отсутствуют как вид! )))
15:30