Александра Родионова: "Россияне должны показать себя всему миру на церемонии открытия Игр"

Бобслеистка Александра Родионова считает, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе, должны принять участие в торжественной церемонии открытия Игр. По ее словам, это позволит доказать всему миру существование единой команды.

– Фееричных эмоций, какие были у меня, например на открытии Олимпиады 2006 года в Турине, сейчас нет, – цитирует "Р-Спорт" Родионову. – Но это необходимо сделать. Мы должны идти на церемонию открытия, раз уж мы сюда приехали. Хотелось мне это делать, или не хотелось, но я считаю, что это надо. Мы должны себя показать, мир должен увидеть, что на Олимпиаде есть такая единая команда из России.