Александра Родионова: "Россияне должны показать себя всему миру на церемонии открытия Игр"

Бобслеистка Александра Родионова считает, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе, должны принять участие в торжественной церемонии открытия Игр. По ее словам, это позволит доказать всему миру существование единой команды.
– Фееричных эмоций, какие были у меня, например на открытии Олимпиады 2006 года в Турине, сейчас нет, – цитирует "Р-Спорт" Родионову. – Но это необходимо сделать. Мы должны идти на церемонию открытия, раз уж мы сюда приехали. Хотелось мне это делать, или не хотелось, но я считаю, что это надо. Мы должны себя показать, мир должен увидеть, что на Олимпиаде есть такая единая команда из России.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_bobsleigh/20180208/1132174117.html
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
А фраза ""...единая команда из РОССИИ"" разве не нарушение санкций МОК??? Или они вступят в силу после открытия??? Надо Томми позвонить, а то может гражданке Ляксандре уже домой пора???
11:26
Serenky25
Не помню в каком точно году, но относительно недавно, кто то из гостей на вручении премии ОСКАР, помочился прямо на красную дорожку. Поэтому "РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ВСЕМУ МИРУ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР"!!!!
10:37