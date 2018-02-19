Александра Родионова: "Цель моего экипажа - попасть как минимум в шестерку"

Пилот российского бобслейного двухместного экипажа Александра Родионова заявила, что она стремится попасть в шестерку на Олимпиаде в Пхенчхане. Родионова выступает вместе с Юлией Беломестных. Соревнования пройдут 20-21 февраля.

– Первый заезд сегодня получился неплохим, а во втором снова возникли проблемы на втором и третьем виражах, - цитирует "Р-Спорт" Родионову. - Завтра нужно на трассе повторить все то, что сегодня хорошо получилось в первом заезде. Задача - быстро стартовать и хорошо проехать. Где хорошая езда, там и хорошее время. Конечно, хочется бороться за высокие места - за место в первой шестерке и выше. Но любой результат - это мой результат.

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