Александр Зубков: "Спортсменов наказали только за то, что они россияне"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что ему не газвали причин, по которым разгоняющие Юлия Шокшуева и Роман Кошелев не получили приглашение Международного олимпийского комитета на Игры-2018. Руководитель заявил, что такое решение организация приняла только из-за национальности спортсменов.

– Сказать мне особенно нечего, – цитирует сайт ФБР Зубкова. – Меня вызвали в Олимпийский комитет и озвучили фамилии тех, кто не получит приглашение на игры. Никаких объяснений, как мне сказали, не было. В последние месяцы мы, должны были привыкнуть ко всему: к бездоказательным обвинениям, к нежеланию выслушать нас, к видимости беспристрастного следствия, к слепой вере человеку, на репутации которого негде ставить пробы, но сегодняшние решения переходят всякие границы. Спортсменов наказали только за то, что они россияне. Других причин я не вижу. Во всяком случае они не озвучены.