Александр Зубков: "Спортсменов наказали только за то, что они россияне"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что ему не газвали причин, по которым разгоняющие Юлия Шокшуева и Роман Кошелев не получили приглашение Международного олимпийского комитета на Игры-2018. Руководитель заявил, что такое решение организация приняла только из-за национальности спортсменов.
– Сказать мне особенно нечего, – цитирует сайт ФБР Зубкова. – Меня вызвали в Олимпийский комитет и озвучили фамилии тех, кто не получит приглашение на игры. Никаких объяснений, как мне сказали, не было. В последние месяцы мы, должны были привыкнуть ко всему: к бездоказательным обвинениям, к нежеланию выслушать нас, к видимости беспристрастного следствия, к слепой вере человеку, на репутации которого негде ставить пробы, но сегодняшние решения переходят всякие границы. Спортсменов наказали только за то, что они россияне. Других причин я не вижу. Во всяком случае они не озвучены.
DG (new))
В принципе он прав, на прибалтийских (латышских и литовских) и польских медиа- ресурсах пишут, что "этих русских" не пустили на Олимпиаду... ни кто не пишет, что "этих допингистов" оттопырили. Т.ч. Для "уважаемых партнеров" важна национальная составляющая, а не само нарушение. И про Загитову с Медведевой не надо басен, все знают, что фигурное катание весьма субъективный вид спорта, т.ч. девчонок могут "переехать" простым выставлением оценок (типо так арбитрам показалось)... Факт, что допускают только "неходовых", да хоккеистов, но тут важна "иллюзия капитуляции" - наследница "Красной машины" под белым флагом. Причем сдались досрочно-добровольно
02:23
Николай 7777
Дорогие друзья. А почему бы нам не стать инициаторами создания Международного Олимпийского Собрания ??? Прописать в уставе всё что связано с устранением спортсменов и сборных команд вне зависимости от политик государств коих они защищают,где в собрании будут присутствовать представители всех подписавших устав данного собрания,которые коллегиально будут решать все возложенные на них обязательства. А в дальнейшем распустить ПОЛИТИЗИРОВАНОЕ И КОРУМПИРОВАНОЕ МОК !!! которые в угоду своим хозяевам решают вопросы БОЛЬШОЙ политики !!! СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ. Так было в древней Спарте. В собрании должны только спортсмены!,а не госслужащие. И прописать срок действия представителей который не может превышать____лет.Может быть что-то поменяется к лучшему.
23:18 23 января
van der sar
Ну не идиот ли он? Или нас за идиотов держит?
23:02 23 января
Patera
В степи, покрытой пылью бренной, Сидел и плакал человек. А мимо шёл Творец Вселенной. Остановившись, Он изрек: «Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есмь твой Бог. Я всё могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?!» И человек сказал: «Я - русский». И Бог заплакал вместе с ним.
22:57 23 января
tryam
на его должности и я могу работать. заслушивать и нести пургу что ничего не могу сдлеать
22:45 23 января
Assessor
Да неужели? Но основным, мне кажется, является то, что руководство спортом занимается не своим делом.
22:37 23 января
За Россию без допинга!
Почему-то Медведевой и Загитовой не досталось за то, что они россиянки. И Овечкину, основателю небезызвестной тим. Как обычно, вместо поиска проблем в себе, ищем проблемы в заговоре
22:11 23 января
sailor1990
так как отстранили не всех россиян, может поискать другую причину?
22:10 23 января