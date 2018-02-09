Александр Зубков: "Конечно, решение CAS политическое"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отрицательно оценил решение CAS отклонить решение 47 российских спортсменов, которые в Спортивном арбитраже намеревались оспорить неприглашение на Олимпийские игры в Корею. В то же время олимпийский чемпион Сочи-2014 пообещал, что спортсмены пойдут в гражданские суды.

– Конечно, я негативно оцениваю решение, – сказал Зубков. – Мы ожидали, что решение будет положительным для нас, но… Сейчас юристы прорабатывают детали, и спортсмены пойдут в гражданские суды с финансовыми исками. Будем бороться.

– На ваш взгляд, решение CAS политическое?

– Конечно. Особенно показательно было, когда мы выиграли дела в CAS, а МОК заявил, что Спортивный арбитраж должен ему подчиняться. Так и вышло… (Андрей СИЗЯКИН)