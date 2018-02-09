08:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Бобслей

Александр Зубков: "Конечно, решение CAS политическое"


 
CAS встал на сторону МОК.Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отрицательно оценил решение CAS отклонить решение 47 российских спортсменов, которые в Спортивном арбитраже намеревались оспорить неприглашение на Олимпийские игры в Корею. В то же время олимпийский чемпион Сочи-2014 пообещал, что спортсмены пойдут в гражданские суды.

– Конечно, я негативно оцениваю решение, – сказал Зубков. – Мы ожидали, что решение будет положительным для нас, но… Сейчас юристы прорабатывают детали, и спортсмены пойдут в гражданские суды с финансовыми исками. Будем бороться.

– На ваш взгляд, решение CAS политическое?

– Конечно. Особенно показательно было, когда мы выиграли дела в CAS, а МОК заявил, что Спортивный арбитраж должен ему подчиняться. Так и вышло… (Андрей СИЗЯКИН)

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