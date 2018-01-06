Зигфрид Мазе: "Мне нужно думать не только о Бьорндалене, но и о других спортсменах"

Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что позиция Оле Эйнара Бьорндалена в олимпийской команде под вопросом. 43-летний восьмикратный олимпийский чемпион еще не вышел на Олимпиаду, а в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе был 52-м, стартовав под 94-м номером.

– При распределении стартовых номеров мы должны учитывать очки в Кубке мира, – цитирует NRK Мазе. – И у Оле Эйнара самый низкий рейтинг. Я не мог поставить его в первую группу перед Биркеланном и Л’Абе-Лунном. Это было бы несправедливо. Хотя последней группе, конечно, было тяжело.

Мне нужно думать и о других спортсменах. У нас есть не только Бьорндален, хотя он был лучшим на протяжении многих лет. Сейчас кажется очевидным, что места в сборной точно есть у Свендсена и братьев Бе. По четвертой кандидатуре есть вопросы. Я не хочу ничего говорить, но рейтинг может дать подсказку. Что должен сделать Бьорндален, чтобы меня убедить? Ему не меня нужно убеждать, а себя. Он должен показать хороший результат.