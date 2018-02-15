Йоханнес Бе - олимпийский чемпион в индивидуальной гонке, Фуркад и россияне - без медалей

Норвежец Йоханнес Бе стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в индивидуальной гонке. Серебро взял словенец Яков Фак, бронзу - Доминик Ландертингер. Победить Бе не помешали два промаха. Два других призера закрыли все 20 мишеней.
Для норвежца это первая олимпийская медаль в карьере.
Ландертингер завоевывает четвертую медаль Игр. На его счету серебро Ванкувера-2010 и бронза Сочи-2014 в эстафете, а также серебро сочинской Олимпиады в спринте. Яков Фак ранее завоевывал только бронзу Игр-2010 в спринте в составе сборной Хорватии.
Четвертым стал 20-летний швед Себастьян Самуэльссон, ранее завоевавший серебро в гонке преследования. Пятую строчку занял победитель пасьюта и действующий обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад.
Россиянин Антон Бабиков показал 15-й результат, Матвей Елисеев - 24-й.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 48.03,8 (2 промаха)
2. Яков Фак (Словения) - отставание 5,5 (0)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) - 14,2 (0)
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 29,1 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) - 42,4 (2)
6. Беньямин Вегер (Швейцария) - 48,6 (1)...
16. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.04,2 (1)...
28. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.03,3 (3)
Трансляция мужской индивидуальной гонки //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
- Яков Фак
- Мартен Фуркад
- Доминик Ландертингер
- Антон Бабиков
- Йоханнес Бе
- Матвей Елисеев
- Себастьян Самуэльссон
IRB
Гонку посмотреть не удалось ((( Смотрю времена по кругам. Взгляд упал на шведов: Сын Самуэля опять вертится под ногами топов, Линдстрем недурно, а Еспер Нелин вообще до последней стрельбы шел на золото... Фуркад выиграл сам - и дал выиграть товарищу, молодец. Ланди из нынешних чуть ли не раньше всех раскрылся, может кроме Свендсена, а ему еще 30 нет.
17:42 15 февраля
ФанФаныч
Наконец то МЫ догнали Фуркада!
17:42 15 февраля
russ+7
На самом деле - это не Бё выиграл. Это Фуркад проиграл.
17:22 15 февраля
rashlim
Молодчага, Йоханнес, мочи лягушатника!
17:05 15 февраля
кузяка
Кравцова с ТШ и федерацией, да еще Прохорова с Кущенко на гильотину.
16:47 15 февраля
Don Miguel
Тем, кто гонку не смотрел, лучше засунуть клавиатуры себе в.. ну, хоть куда-нибудь. Таких гонок в биатлоне классикой не было лет десять, а, на олимпиадах, вообще лет 30! Рыжий, увидев, что обыграл Фуркада, начал было радоваться, отвечать на поздравления на телефоне. Когда увидел, что Ланди с Яшей идут быстрее, откинул телефон, закрыл глаза, побледнел, как мраморная статуя, не смотрел, просто ждал. Когда понял, что те не сдюжили, не стал истеричкой, но слёзы текли сами, он не успевал их стереть. Браво! Настоящий! Такой, каков есть!
16:44 15 февраля
кузяка
Это хорошо, что лягушатник пролетел мимо медалей.
16:43 15 февраля
Andre_Saratov
Мы и Фуркад грозная сила!)
16:24 15 февраля
inspire
состав пьедестала радует глаз, а Яша с Ланди вообще супермолодцы )))
16:16 15 февраля
inachipoch
Биатлонистка Бобикофф провела отличную гонку.
16:00 15 февраля
rusfed 2.0
За призеров рад больше, чем за победителя: у этих ветеранов это последняя олимпиада наверняка
15:57 15 февраля
higagy
Заголовок отличный. Всем же понятно, что Фуркад, Бабиков и Елисеев в равной степени претендовали на пьедестал.
15:56 15 февраля
shpasic
шведский допингер великого француза сделал?
15:50 15 февраля
Slim Taller
Это Олимпиада. Фуркаду оставалось два последних выстрела,и достаточно один раз промахнуться,что-бы выиграть..Но он промахнулся оба раза.Просто фантастика!
15:49 15 февраля
kuler
Инвидуальный биатлон как мужской так и женский на мой взгляд единственные дисциплины из тех по которым МОК прошлась, от которых есть полное ощущение, что даже приедь в Корею все сильнейшие россияне в плане медалей ничего не изменилось бы. Ну может там какой-то малюсенький шанс, что Шипулину в одной из кучи гонок удалось бы за бронзу зацепиться. Для руководства СБР этот трунир просто приговор в плане профессионализма. Сомневаюсь только, что от этого что-то измениться. Думаю Кравцов за Фунейрон с Бахом уже ящик свечек поставил - лучшего отмазки, чем та, что они ему предоставили, просто представить невозможно.
15:48 15 февраля
slava_l
Ванька молодец, натянул Фуркада.
15:47 15 февраля
alexzander
Конечно Йоханнес заслужил, весь сезон на равных боролся с Мартеном и было бы несправедливо провалиться на Олимпиаде. А Мартен виноват сам конечно, очень жаль, 2 обидных промаха в конце,но его это только мотивирует!!!
15:43 15 февраля
Бней Иегуда
Йосю, с почином!)) Ему нужнее всех была.))
15:39 15 февраля