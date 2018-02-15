Йоханнес Бе - олимпийский чемпион в индивидуальной гонке, Фуркад и россияне - без медалей

Норвежец Йоханнес Бе стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в индивидуальной гонке. Серебро взял словенец Яков Фак, бронзу - Доминик Ландертингер. Победить Бе не помешали два промаха. Два других призера закрыли все 20 мишеней.

Для норвежца это первая олимпийская медаль в карьере.

Ландертингер завоевывает четвертую медаль Игр. На его счету серебро Ванкувера-2010 и бронза Сочи-2014 в эстафете, а также серебро сочинской Олимпиады в спринте. Яков Фак ранее завоевывал только бронзу Игр-2010 в спринте в составе сборной Хорватии.

Четвертым стал 20-летний швед Себастьян Самуэльссон, ранее завоевавший серебро в гонке преследования. Пятую строчку занял победитель пасьюта и действующий обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад.

Россиянин Антон Бабиков показал 15-й результат, Матвей Елисеев - 24-й.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 48.03,8 (2 промаха)

2. Яков Фак (Словения) - отставание 5,5 (0)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) - 14,2 (0)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 29,1 (1)

5. Мартен Фуркад (Франция) - 42,4 (2)

6. Беньямин Вегер (Швейцария) - 48,6 (1)...

16. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.04,2 (1)...

28. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.03,3 (3)

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