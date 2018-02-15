Йоханнес Бе: "На Олимпиаде за меня болеет принц Норвегии"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что за его выступления на Олимпиаде-2018 следит норвежский принц. Также спортсмен отметил, что не опустил руки после неудачного результата на старте турнира.

– Он сегодня смотрел горные лыжи и биатлон, - сказал Бе. - Рад, что мои результаты так много значат для страны. Перед Олимпиадой я сменил цвет винтовки на золотой. До этого я два года бегал с розовой винтовкой. Мне повезло, что удалось выиграть с двумя промахами. По ходу гонки не думал, что это возможно

После двух неудачных гонок на старте Олимпиады я не опустил руки. До Игр я рассчитывал на спринт-преследование, но по ходу сезона у меня были хорошие результаты и в масс-старте, и в индивидуалке. Мартен, конечно, помог, промахнувшись двумя последними выстрелами. Даже с одним промахом он бы выиграл. Но это биатлон, иногда ты промахиваешься в начале, а иногда вот так в конце. (Наталья МАРЬЯНЧИК)