Йоханнес Бе: "Будет очень странно, если мы поедем на Олимпийские игры без Бьорндалена"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выразил мнение, что его соотечественник Оле Эйнар Бьорндален, занявший 52-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, провел не лучшую гонку. При этом он не сомневается, что 43-летний спортсмен не потерял шанс попасть в сборную, которая представит страну на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

– Гонка стала не самой лучшей из всех, которые были у Бьорндалена. Но решение по составу еще не принято, поэтому у него есть шанс, – приводит TV2 слова Бе. – Будет очень странно ехать на Олимпийские игры без Бьорндалена. Я не сомневался, что он попадет в состав команды на Игры. У него есть еще несколько гонок, чтобы все доказать. Посмотрим, что будет дальше.

Оле Эйнар Бьорндален: "Если продолжите спрашивать о давлении перед Играми, оно будет все сильнее"