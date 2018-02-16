Яков Фак: "Если Шипулин не допустил ошибок, то должен быть в Пхенчхане"

Серебряный призер Олимпиады-2018 Яков Фак считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен понести ответственность, если будет доказано, что недопуск россиянина Антона Шипулина был ошибкой. По мнению словенского биатлониста, чистые спортсмены должны выступать на Играх в Корее.

- Организация (МОК. - Прим. "СЭ"), которая принимает это решение, должна нести ответственность, - цитирует "Р-Спорт" Фака. - Как спортсмен могу сказать: если он (Шипулин. - Прим. "СЭ")не сделал никаких ошибок, то он должен быть здесь. Это мое мнение. И я ничего не могу с этим поделать.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек, среди которых был Шипулин, не был допущен.