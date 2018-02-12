16:55 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Вольфганг Пихлер: "Шведские биатлонисты уже удачно выступили на Олимпиаде-2018"

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Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер отметил, что у него молодая команда, для которой это первые Олимпийские игры. Специалист также добавил, что шведы уже удачно выступили на Играх-2018.

– Перед началом Игр я думал, что если мы выиграем одну медаль, то этого уже будет достаточно, – цитирует ТАСС Пихлера. – Но надеялся я в первую очередь на эстафету, причем как женскую, так и мужскую. У нас молодая команда, для которой это первые Олимпийские игры, так что я уже удовлетворен таким результатом. Посмотрим, как все сложится дальше.

Напомним, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон завоевал серебро в гонке преследования на Олимпиаде-2018.

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