Вольфганг Пихлер: "Несправедливо, что Шипулина нет на Олимпиаде"

Тренер женской сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, который на Олимпиаде-2014 в Сочи руководил российской командой, выразил сожаление, что наши лучшие биатлонисты не были допущены до выступления в Пхенчхане решением Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, сам Пихлер тоже до последнего момента не собирался на эту Олимпиаду. МОК не хотел выдавать аккредитацию тренеру, две спортсменки которого – Ольга Зайцева и Яна Романова – обвиняются в нарушениях антидопинговых правил на Играх в Сочи. Однако в последний момент Пихлер все-таки получил разрешение от МОК работать в Пхенчхане в составе сборной Швеции.
На тренерской бирже он был привычно активен и общителен, но на интервью согласился только с условием – отвечать на вопросы о своем странном допуске на Олимпийские игры он не станет.
- Вольфганг, как вам в Пхенчхане?
- Приятное место, тут не так уж и плохо. Сейчас еще стало немного теплее. В целом, это похоже на Ханты-Мансийск.
- Кого вы считаете фаворитами в женском спринте?
- Дарью Домрачеву, Лауру Дальмайер, Шипулину…
- То есть Анастасию Кузьмину, сестру россиянина Антона Шипулина?
- Да, она.
- Что вы думаете по поводу того, что Шипулин и другие лидеры российской команды не смогут выступить на этой Олимпиаде, так как не получили приглашений от МОК?
- Могу только сказать, что это несправедливо.
- Вы говорили с кем-то из наших ребят или девчонок, кого не допустили?
- Нет, ни с кем не общался. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
- Ольга Зайцева (биатлон)
- Яна Романова
- Антон Шипулин
- Дарья Домрачева
- Анастасия Кузьмина
- Вольфганг Пихлер
- Лаура Дальмайер
максималист
Плохо, что Пизлер на Олимпиаде, а Шипулин пока нет...
21:06
ФанФаныч
Достали! Никто не забыт, ничто не забыто. Ждите туны (тун - тупоупертый неандерталец)
13:45
amilo
Это Пихлер-то, который требовал всю нашу команду в свое время снять... Да, все течет, все изменяется.
13:23