Вольфганг Пихлер: "Несправедливо, что Шипулина нет на Олимпиаде"

Тренер женской сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, который на Олимпиаде-2014 в Сочи руководил российской командой, выразил сожаление, что наши лучшие биатлонисты не были допущены до выступления в Пхенчхане решением Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, сам Пихлер тоже до последнего момента не собирался на эту Олимпиаду. МОК не хотел выдавать аккредитацию тренеру, две спортсменки которого – Ольга Зайцева и Яна Романова – обвиняются в нарушениях антидопинговых правил на Играх в Сочи. Однако в последний момент Пихлер все-таки получил разрешение от МОК работать в Пхенчхане в составе сборной Швеции.

На тренерской бирже он был привычно активен и общителен, но на интервью согласился только с условием – отвечать на вопросы о своем странном допуске на Олимпийские игры он не станет.

- Вольфганг, как вам в Пхенчхане?

- Приятное место, тут не так уж и плохо. Сейчас еще стало немного теплее. В целом, это похоже на Ханты-Мансийск.

- Кого вы считаете фаворитами в женском спринте?

- Дарью Домрачеву, Лауру Дальмайер, Шипулину…

- То есть Анастасию Кузьмину, сестру россиянина Антона Шипулина?

- Да, она.

- Что вы думаете по поводу того, что Шипулин и другие лидеры российской команды не смогут выступить на этой Олимпиаде, так как не получили приглашений от МОК?

- Могу только сказать, что это несправедливо.

- Вы говорили с кем-то из наших ребят или девчонок, кого не допустили?

- Нет, ни с кем не общался. (Наталья МАРЬЯНЧИК)