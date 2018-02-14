Владимир Драчев: "Буду болеть за россиянок, Домрачеву, Кузьмину"

Владимир Драчев, который за свою карьеру выступал за сборные СССР, России и Белоруссии, выразил надежду, что российские биатлонистки смогут показать хорошие результаты на Олимпийских играх-2018. Также обладатель Кубка мира-1996 не исключает победы белоруски Дарьи Домрачевой в индивидуальной гонке и в масс-старте.

– Как выйти из ситуации, в которой оказалась Домрачевой? А никак. Надо просто забыть эти гонки, – цитирует "Прессбол" Драчева. – И сказать себе: есть новый старт и новый шанс. Она спокойно может выиграть что индивидуалку, что масс-старт. Для Домрачевой никаких ограничений нет. Она одна из сильнейших биатлонисток мира. Вижу, что она готова. Сейчас еще проанализирует все нюансы стрелкового плана. Надеемся, что медаль будет.



Может, и российские девочки финишируют поближе. Будем болеть – и за них, и за Домрачеву, и за Кузьмину​... К тому же такая плохая погода не может быть всегда.