В Словакии из-за Кузьминой отменили уроки в школе

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошла женская индивидуальная гонка. Анастасия Кузьмина изначально была одним из фаворитов - в связи с этим в одном из учебных заведений Словакии устроили выходной.
- Руководство школы, в которой учится мой сын Елисей, выступило с инициативой сделать сегодня для всех внеплановый выходной, - сообщила Кузьмина. – Все знали, как он хотел поболеть за меня. Да и остальные, наверное, тоже. Очень приятно. Рада, что не разочаровала их. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, что Кузьмина заняла второе место. Для 33-летней биатлонистки эта серебряная медаль стала второй на Играх в Корее. Ранее она стала второй в гонке преследования.
rusfed 2.0
Первый канал задолбал своими фейковыми новостями прямую трансляцию прерывать
16:35 15 февраля
EVIL915
А у нас, Первый канал, может вместо хоккея поставить в эфир Давай поженимся!!! :Р
15:27 15 февраля
Levbereg
Вот как нужно болеть, а не как Губерниев. Думаю, что Настя получит государственную награду Словакии после Олимпиады.
14:37 15 февраля
shur
Настя, одну медаль для себя, вторую для Антохи!
14:18 15 февраля