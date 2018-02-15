В Словакии из-за Кузьминой отменили уроки в школе

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошла женская индивидуальная гонка. Анастасия Кузьмина изначально была одним из фаворитов - в связи с этим в одном из учебных заведений Словакии устроили выходной.

- Руководство школы, в которой учится мой сын Елисей, выступило с инициативой сделать сегодня для всех внеплановый выходной, - сообщила Кузьмина. – Все знали, как он хотел поболеть за меня. Да и остальные, наверное, тоже. Очень приятно. Рада, что не разочаровала их. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Кузьмина заняла второе место. Для 33-летней биатлонистки эта серебряная медаль стала второй на Играх в Корее. Ранее она стала второй в гонке преследования.