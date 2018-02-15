14:15 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

В Словакии из-за Кузьминой отменили уроки в школе

4

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошла женская индивидуальная гонка. Анастасия Кузьмина изначально была одним из фаворитов - в связи  с этим в одном из учебных заведений Словакии устроили выходной.

- Руководство школы, в которой учится мой сын Елисей, выступило с инициативой сделать сегодня для всех внеплановый выходной, - сообщила Кузьмина. – Все знали, как он хотел поболеть за меня. Да и остальные, наверное, тоже. Очень приятно. Рада, что не разочаровала их. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Кузьмина заняла второе место. Для 33-летней биатлонистки эта серебряная медаль стала второй на Играх в Корее. Ранее она стала второй в гонке преследования.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Первый канал задолбал своими фейковыми новостями прямую трансляцию прерывать

16:35 15 февраля

EVIL915

А у нас, Первый канал, может вместо хоккея поставить в эфир Давай поженимся!!! :Р

15:27 15 февраля

Levbereg

Вот как нужно болеть, а не как Губерниев. Думаю, что Настя получит государственную награду Словакии после Олимпиады.

14:37 15 февраля

shur

Настя, одну медаль для себя, вторую для Антохи!

14:18 15 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!