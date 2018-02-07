В AP уверены, что Украина завоюет рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018

Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018. Согласно прогнозу, сборная Украины завоюет три награды на Играх в Пхенчхане, что станет рекордом для национальной команды.
До этого украинцы максимум брали по две медали на Олимпиадах в Лиллихамере (1994), Турине (2006) и Сочи (2014).
Согласно прогнозу AP, сборная Украины возьмет серебро в женской эстафете, по бронзовой медали принесут биатлонистка Анастасия Меркушина в спринте и фристайлист Александр Абраменко.
Ранее сообщалось, что Украина на Олимпиаду-2018 отправит 33 спортсмена. Это худший показатель страны в ее истории.
Украинцы выступят в 9 видах спорта из 15. Больше всего квот завоевали биатлонисты – 11. Также на соревнования в Пхенчхане отправятся 6 саночников, по 4 фигуриста и лыжника, 3 фристайлиста, 2 горнолыжника и по одному спортсмену в лыжном двоеборье, скелетоне и сноуборде.
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максималист
Даже в эстафете сникли. Зеро...
18:52
lrm1979
Меркушина пусть хотя бы в топ-50 в спринте попадет, какая там медаль...Я ПЛАКАЛЬ...
14:11
Dahl
Когда прочитал заголовок, решил, что в Армянском Радио уверены...
12:40
Shumer
ухахах)))
11:58