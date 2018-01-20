Утвержден состав сборной Украины на Игры-2018

По окончании гонок преследования в Антхольце, окончательно определилась заявка сборной Украины на Олимпиаду-2018.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.
Дополнительная информация
- Семеренко Вита
- Валентина Семеренко
- Сергей Семенов (биатлон)
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Анастасия Меркушина
- Артем Тищенко
- Ирина Варвинец
- Владимир Семаков
Джон....Сильвер
Хохланд Тим
22:47 20 января
sanek7618
А Жирного че не взяли???
22:34 20 января