Утвержден состав сборной Украины на Игры-2018

По окончании гонок преследования в Антхольце, окончательно определилась заявка сборной Украины на Олимпиаду-2018.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.