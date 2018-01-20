22:30 20 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Утвержден состав сборной Украины на Игры-2018

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По окончании гонок преследования в Антхольце, окончательно определилась заявка сборной Украины на Олимпиаду-2018.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.

Дополнительная информация

http://biathlon.com.ua/comments.php?&id=8239&lang=rus

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Хохланд Тим

22:47 20 января

sanek7618

А Жирного че не взяли???

22:34 20 января