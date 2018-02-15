Ульяна Кайшева: "Мы пытаемся и верим, что не все потеряно"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева на своей странице в Инстаграме опубликовала совместную фотографию с Татьяной Акимовой.
Сегодня Кайшева стала 24-й в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, показав лучший результат в карьере. Акимова в свою очередь финишировала 15-й.
- Мы пытаемся и верим, что не все потеряно, - написала Кайшева.
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