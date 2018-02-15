16:23 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Ульяна Кайшева: "Мы пытаемся и верим, что не все потеряно"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева на своей странице в Инстаграме опубликовала совместную фотографию с Татьяной Акимовой.

Сегодня Кайшева стала 24-й в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, показав лучший результат в карьере. Акимова в свою очередь финишировала 15-й.

- Мы пытаемся и верим, что не все потеряно, - написала Кайшева

Сюрприз от Пихлера и вторая медаль Кузьминой.
Чем завершилась индивидуалка у женщин // 
"Со мной Россия взяла бы золото. Но против меня вели войну!"
Жесткий ответ Пихлера русскому биатлону

 

15:24 мы пытаемся и верим, что не все потеряно🙄

Публикация от Uliana Kaisheva (@ulianakaisheva) Фев 15, 2018 в 4:27 PST

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