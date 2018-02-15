Ульяна Кайшева: "Мои тренеры круглосуточно со мной на связи, несмотря на результаты"

Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала слова Татьяны Акимовой, которая заявила, что ни один тренер сборной России не позвонил ей во время Олимпиады-2018. По ее словам, у нее обратная ситуация - тренеры оказывают огромную поддержку.

"Дорогие болельщики, пожалуйста, поймите, что Таня рассказала свою ситуацию... У меня же обратная ситуация, мои тренеры оказывают мне огромную поддержку, круглосуточно со мной на связи, несмотря на мои результаты. Спасибо", - написала Кайшева на своей странице в Инстаграме.

Отметим, что под записью известный телекомментатор Дмитрий Губерниев написал: "Молодцы, тренеры".