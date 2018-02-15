19:42 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Ульяна Кайшева: "Мои тренеры круглосуточно со мной на связи, несмотря на результаты"

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Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала слова Татьяны Акимовой, которая заявила, что ни один тренер сборной России не позвонил ей во время Олимпиады-2018. По ее словам, у нее обратная ситуация - тренеры оказывают огромную поддержку.

"Дорогие болельщики, пожалуйста, поймите, что Таня рассказала свою ситуацию... У меня же обратная ситуация, мои тренеры оказывают мне огромную поддержку, круглосуточно со мной на связи, несмотря на мои результаты. Спасибо", - написала Кайшева на своей странице в Инстаграме.

Отметим, что под записью известный телекомментатор Дмитрий Губерниев написал: "Молодцы, тренеры".

Акимовой обидно! Ей за всю Олимпиаду ни разу не позвонили тренеры сборной​ //
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ksuxa

ой попадет Тане! как саночнику..который посмел покритиковать Демченко.

20:09 15 февраля

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