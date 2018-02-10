15:58 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Ульяна Кайшева: "Кузьмина нас очень сильно поддерживает"

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Россиянка Ульяна Кайшева, показавшая 33-й результат в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане, посетовала на стрельбу. По словам спортсменки, страха у нее не было.

– Я много промахивалась и можно было быть намного выше, – сказала Кайшева. – Физически это не лучшая моя форма, но все не так плохо. Я ожидала, что будет какой-то страх, но почему-то его нет. От сильного ветра слезились глаза и трибун я почти не видела. Зрителей здесь было даже меньше, чем на Кубках мира. Спасибо Насте Кузьминой, которая здесь очень нас поддерживает, во всем подсказывает и помогает. Из задач на Олимпиаду, я хочу не ошибаться на стрельбе и попасть в "десятку". Это было бы шикарно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

десятку? ты совсем что ли?

16:58 10 февраля

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