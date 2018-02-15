12:45 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Ульяна Кайшева: "Критика в соцсетях за нейтральный флаг? А я ее не читаю!"

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Россиянка Ульяна Кайшева отметила, что в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2018 не стоит ждать большого чуда. Спортсменка также добавила, что не читает критику в соцсетях по поводу выступления под нейтральным флагом.

 
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– В смешанной эстафете не стоит ждать большого чуда, – сказала Кайшева. – Попробуем отработать ровно, не делать ошибок. Настроение в команде нормальное, рабочее. Ничего плохого не чувствуем. Общаемся внутри команды – там все друг друга поддерживают.

Негативные комментарии в соцсетях? Они наверняка есть, но я их не читаю: считаю, мне это не нужно.

Почему шведки бегут здесь, а у нас не все получается? Наверное, они сильнее психологически. Я ставила перед Олимпиадой высокие задачи, может, даже слишком. И пока не выполняю их. Нужно больше опыта. Его мне пока не хватает. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Кайшева заняла 24-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Другая представительница России Татьяна Акимова стала 15-й.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Kortvv

С-Экс, где мой комментарий????? Разве я неправду написал????? Ей дела нет до тренеров сборной, без которых она укатила в Корею покрасоваться - себя показать, других посмотреть. И не надо обижаться на них.

17:49 15 февраля

k99

Нашим биатлонистам уже много лет нет никакого дела ни до результатов, ни до болельщиков.. Хоть 15-е, хоть 60-е места - у них всегда всё хорошо.. Поэтому их интервью уже никого не удивляют..))

15:44 15 февраля

adept-ak-57

Поскольку ОКР дисквалифицирован на неопределённое время, то «патриотам» уже сейчас можно готовить ведра грязи для спортсменов из России в летней Олимпиаде 2020, где, скорее всего, россияне вновь останутся без флага и гимна. А Акимова и Кайшева выступают достойно. Это притом, что они в Корее фактически без тренеров.

14:16 15 февраля

xxx5

Года три назад ее надо было в состав ставить, и накатывать. Все об этом говорили, только наши тренеришки этого не знали.

14:02 15 февраля

Raven30101979

Конечно не читай что о тебе россияне пишут! Иуде не приятно когда напоминают что он из себя представляют.

13:22 15 февраля

PallMall

Результаты с каждой гонкой все лучше и лучше. Страшно подумать что было бы, если бы Ульяну накатывали на КМ несколько лет до Олимпиады. Кравцов и его подпевалы украли у нас золото!

12:59 15 февраля

shur

Правильно, не читай. Там только одни гадости пишут. Удачи в смешанной эстафете.

12:51 15 февраля

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