Ульяна Кайшева: "Критика в соцсетях за нейтральный флаг? А я ее не читаю!"

Россиянка Ульяна Кайшева отметила, что в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2018 не стоит ждать большого чуда. Спортсменка также добавила, что не читает критику в соцсетях по поводу выступления под нейтральным флагом.
– В смешанной эстафете не стоит ждать большого чуда, – сказала Кайшева. – Попробуем отработать ровно, не делать ошибок. Настроение в команде нормальное, рабочее. Ничего плохого не чувствуем. Общаемся внутри команды – там все друг друга поддерживают.
Негативные комментарии в соцсетях? Они наверняка есть, но я их не читаю: считаю, мне это не нужно.
Почему шведки бегут здесь, а у нас не все получается? Наверное, они сильнее психологически. Я ставила перед Олимпиадой высокие задачи, может, даже слишком. И пока не выполняю их. Нужно больше опыта. Его мне пока не хватает. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, что Кайшева заняла 24-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Другая представительница России Татьяна Акимова стала 15-й.
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Kortvv
С-Экс, где мой комментарий????? Разве я неправду написал????? Ей дела нет до тренеров сборной, без которых она укатила в Корею покрасоваться - себя показать, других посмотреть. И не надо обижаться на них.
17:49 15 февраля
k99
Нашим биатлонистам уже много лет нет никакого дела ни до результатов, ни до болельщиков.. Хоть 15-е, хоть 60-е места - у них всегда всё хорошо.. Поэтому их интервью уже никого не удивляют..))
15:44 15 февраля
adept-ak-57
Поскольку ОКР дисквалифицирован на неопределённое время, то «патриотам» уже сейчас можно готовить ведра грязи для спортсменов из России в летней Олимпиаде 2020, где, скорее всего, россияне вновь останутся без флага и гимна. А Акимова и Кайшева выступают достойно. Это притом, что они в Корее фактически без тренеров.
14:16 15 февраля
xxx5
Года три назад ее надо было в состав ставить, и накатывать. Все об этом говорили, только наши тренеришки этого не знали.
14:02 15 февраля
Raven30101979
Конечно не читай что о тебе россияне пишут! Иуде не приятно когда напоминают что он из себя представляют.
13:22 15 февраля
PallMall
Результаты с каждой гонкой все лучше и лучше. Страшно подумать что было бы, если бы Ульяну накатывали на КМ несколько лет до Олимпиады. Кравцов и его подпевалы украли у нас золото!
12:59 15 февраля
shur
Правильно, не читай. Там только одни гадости пишут. Удачи в смешанной эстафете.
12:51 15 февраля