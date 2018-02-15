Ульяна Кайшева: "Критика в соцсетях за нейтральный флаг? А я ее не читаю!"

Россиянка Ульяна Кайшева отметила, что в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2018 не стоит ждать большого чуда. Спортсменка также добавила, что не читает критику в соцсетях по поводу выступления под нейтральным флагом.

– В смешанной эстафете не стоит ждать большого чуда, – сказала Кайшева. – Попробуем отработать ровно, не делать ошибок. Настроение в команде нормальное, рабочее. Ничего плохого не чувствуем. Общаемся внутри команды – там все друг друга поддерживают.

Негативные комментарии в соцсетях? Они наверняка есть, но я их не читаю: считаю, мне это не нужно.

Почему шведки бегут здесь, а у нас не все получается? Наверное, они сильнее психологически. Я ставила перед Олимпиадой высокие задачи, может, даже слишком. И пока не выполняю их. Нужно больше опыта. Его мне пока не хватает. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Кайшева заняла 24-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Другая представительница России Татьяна Акимова стала 15-й.

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