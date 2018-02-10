18:31 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Тренеры Украины, Казахстана и Белоруссии помогали Акимовой в спринте на Олимпиаде

Татьяна АКИМОВА. Фото REUTERS
Татьяна АКИМОВА. Фото REUTERS
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Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что тренеры из Украины, Казахстана и Белоруссии помогали ей на дистанции в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Акимова заняла 20-е место, победу одержала Лаура Дальмайер из Германии.

 
Суббота. Пхенчхан. Ульяна КАЙШЕВА.На биатлоне не хватает праздника. Особенно россиянкам

- Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции. Были тренеры Украины, Казахстана, Белоруссии. Огромное им за это спасибо, они очень помогали, - цитирует ТАСС Акимову. - У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю.

Ощущается отличие от Кубка мира, чемпионата России. Олимпиада подарила мне новые эмоции, хотя вроде ничего особенного и не случилось. Все равно я получила определенный опыт.

Из сборной звонят, поддерживают. Вообще очень много людей поддерживают, я бы хотела поблагодарить за это наших болельщиков.

Напомним, что на Игры не получил приглашение целый ряд российских спортсменов и тренеров. С российскими биатлонистами в Корее работают только Рикко Гросс и Николай Загурский.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! // 
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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survival

Спасибо Татьяне за результат! Ведь если бы не поехала, то кто бы принёс полновесное двадцатое место стране?

23:10 10 февраля

lёbenicht

Удачи, девчонки!

19:30 10 февраля

vinnipuh2

максималист, и что дает скорости стрельбы (на 16 секунд быстрее), если в итоге два раза промахиваешься? И о "скорости на трассе" вряд ли стоит говорить, если быстрее всего на 2.8 секунды. Одинаковы они были по скорости. Одна 48, а другая 50.

19:14 10 февраля

максималист

Рад за наших. Говорил этим головотяпам, что Кайшеву нужно было ставить на КМ с начала. Кайшева по скорости стрельбы и скорости на трассе была лучше Акимовой. Поскольку в эстафете будут доппатроны, мы можем быть наравне с лидерами. Завтра смотрим за мужиками. Верим в команду!!! Улю с первым попаданием в пасьют!!! Это могло быть и раньше, но тактика Тюменского обкома не давала это сделать...

18:56 10 февраля

CanagliaVova

Да быть такого не может! Разрыв шаблонов

18:42 10 февраля

Slim Taller

Лучше-бы они палками помогали.Глядишь,не как черепаха-бы бежала, а со скоростью крейсера.

18:41 10 февраля

warning_CSKA_is_here

они очень помогали // если они помогли занять 20-е место, что было бы без "помощи"?

18:41 10 февраля

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