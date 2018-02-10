Тренеры Украины, Казахстана и Белоруссии помогали Акимовой в спринте на Олимпиаде

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что тренеры из Украины, Казахстана и Белоруссии помогали ей на дистанции в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Акимова заняла 20-е место, победу одержала Лаура Дальмайер из Германии.

- Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции. Были тренеры Украины, Казахстана, Белоруссии. Огромное им за это спасибо, они очень помогали, - цитирует ТАСС Акимову. - У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю.

Ощущается отличие от Кубка мира, чемпионата России. Олимпиада подарила мне новые эмоции, хотя вроде ничего особенного и не случилось. Все равно я получила определенный опыт.

Из сборной звонят, поддерживают. Вообще очень много людей поддерживают, я бы хотела поблагодарить за это наших болельщиков.

Напомним, что на Игры не получил приглашение целый ряд российских спортсменов и тренеров. С российскими биатлонистами в Корее работают только Рикко Гросс и Николай Загурский.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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