Тренеры Украины, Казахстана и Белоруссии помогали Акимовой в спринте на Олимпиаде

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что тренеры из Украины, Казахстана и Белоруссии помогали ей на дистанции в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Акимова заняла 20-е место, победу одержала Лаура Дальмайер из Германии.
- Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции. Были тренеры Украины, Казахстана, Белоруссии. Огромное им за это спасибо, они очень помогали, - цитирует ТАСС Акимову. - У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю.
Ощущается отличие от Кубка мира, чемпионата России. Олимпиада подарила мне новые эмоции, хотя вроде ничего особенного и не случилось. Все равно я получила определенный опыт.
Из сборной звонят, поддерживают. Вообще очень много людей поддерживают, я бы хотела поблагодарить за это наших болельщиков.
Напомним, что на Игры не получил приглашение целый ряд российских спортсменов и тренеров. С российскими биатлонистами в Корее работают только Рикко Гросс и Николай Загурский.
Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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survival
Спасибо Татьяне за результат! Ведь если бы не поехала, то кто бы принёс полновесное двадцатое место стране?
23:10 10 февраля
lёbenicht
Удачи, девчонки!
19:30 10 февраля
vinnipuh2
максималист, и что дает скорости стрельбы (на 16 секунд быстрее), если в итоге два раза промахиваешься? И о "скорости на трассе" вряд ли стоит говорить, если быстрее всего на 2.8 секунды. Одинаковы они были по скорости. Одна 48, а другая 50.
19:14 10 февраля
максималист
Рад за наших. Говорил этим головотяпам, что Кайшеву нужно было ставить на КМ с начала. Кайшева по скорости стрельбы и скорости на трассе была лучше Акимовой. Поскольку в эстафете будут доппатроны, мы можем быть наравне с лидерами. Завтра смотрим за мужиками. Верим в команду!!! Улю с первым попаданием в пасьют!!! Это могло быть и раньше, но тактика Тюменского обкома не давала это сделать...
18:56 10 февраля
CanagliaVova
Да быть такого не может! Разрыв шаблонов
18:42 10 февраля
Slim Taller
Лучше-бы они палками помогали.Глядишь,не как черепаха-бы бежала, а со скоростью крейсера.
18:41 10 февраля
warning_CSKA_is_here
они очень помогали // если они помогли занять 20-е место, что было бы без "помощи"?
18:41 10 февраля