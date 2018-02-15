Тимофей Лапшин: "В Корее не умеют болеть на биатлоне"

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Кореи, отметил, что ему тяжело далась индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пхенчхане. По его словам, корейские болельщики пока не умеют ярко поддерживать своих спортсменов.

– Мне не хватает подготовки, – подчеркнул Лапшин. – Поэтому тяжело приходится. Сегодня бежалось нормально. Но в стрельбе допустил косяк. В Корее не умеют болеть на биатлоне. Кричат кто в лес, кто по дрова. Непохоже на Европу. Хотя сегодня уже чуть получше было. Видимо, привыкают. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018