13:06 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Татьяна Акимова: "Я не знаю, какой Пихлер тренер"

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Россиянка Татьяна Акимова призналась, что напряжение на Олимпиаде-2018 совершенно отличается от того, что происходит на этапах Кубка мира. Также биатлонистка отметила, что была удивлена победе в индивидуальной гонке шведки Ханны Эберг.

– Психологически мне было сложно подходить к стартам, – призналась Акимова. – Я никогда не была прежде не Олимпийских играх. Тут огромное напряжение. Это не этапы Кубка мира – совсем другая разница. Но потихоньку я успокоилась и сегодня чувствую себя нормально.

Победа шведки Эберг? Это очень неожиданно. Но Олимпиада непредсказуема, здесь все может быть. Что касается Пихлера, то я не знаю, какой он тренер. Мы с ним не работали. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Акимова заняла 15-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й.

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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (9)
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индеец_Джо

Так-то 3(три) шведки выше Акимовой. Что тут знать и комментировать?

14:26 15 февраля

xcb

Хрена тренер... Фамокология!

14:04 15 февраля

Садык

ТАТЬЯНА АКИМОВА: "Я НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ ПИХЛЕР ТРЕНЕР"-Мы тоже не знаем какая Акимова, биатлонистка или Черепашка!?

13:58 15 февраля

Don Miguel

Губа сейчас "стоит на своем" (любимая пытка Мюллера). Если бы он не вопил Пихлеру 5 лет про "чемодан/вокзал", тот бы "великим тренером и другом Губы" никогда бы не стал!

13:57 15 февраля

max14195

Хороший тренер, не чета нашим.

13:48 15 февраля

RedBaron

Действительно все может быть, кроме побед русских!

13:31 15 февраля

and0508

Смотрю и думаю, что кого отстранили и не пустили на игры ...не сильно то улучшили медальный зачет ... Пихлер правильно сказал ......В Российском спорте все "рвут" одеяло на себя УУУУЖЖЖАААСССС

13:30 15 февраля

Lars Berger

Таня, нужно классное выступление в смешанной эстафете.

13:08 15 февраля

samsam

Ну какой Пихлер тренер? Результаты на Олимпиаде говорят сами за себя.

13:08 15 февраля

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