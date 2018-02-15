Татьяна Акимова: "Я не знаю, какой Пихлер тренер"

Россиянка Татьяна Акимова призналась, что напряжение на Олимпиаде-2018 совершенно отличается от того, что происходит на этапах Кубка мира. Также биатлонистка отметила, что была удивлена победе в индивидуальной гонке шведки Ханны Эберг.

– Психологически мне было сложно подходить к стартам, – призналась Акимова. – Я никогда не была прежде не Олимпийских играх. Тут огромное напряжение. Это не этапы Кубка мира – совсем другая разница. Но потихоньку я успокоилась и сегодня чувствую себя нормально.

Победа шведки Эберг? Это очень неожиданно. Но Олимпиада непредсказуема, здесь все может быть. Что касается Пихлера, то я не знаю, какой он тренер. Мы с ним не работали. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Акимова заняла 15-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й.

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