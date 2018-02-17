Татьяна Акимова: "Пять промахов? Наверное, мышечное перенапряжение"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) объяснила причины неудач в гонке и на протяжении сезона.

Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.

– Почему упали в самом начале гонки?

– Ничего серьезного. Коридор был узкий, споткнулась. Но времени на этом я потеряла немного.

– Откуда взялись пять промахов на стойке?

– Наверное, мышечное перенапряжение.

– Это следствие общего состояния?

– Ох, как вам сказать…

– Как есть.

– В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был какой-то прогноз моего состояния на будущее. Виталий Норицын говорил, что сейчас мы сделаем такие-то тренировки – и через столько-то дней ты будешь чувствовать себя лучше. Или наоборот нужно потерпеть, побыть под нагрузкой. Все шло примерно по плану. Форма набиралась так, как и прогнозировалось.

– Как было в этом сезоне?

– Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимая сути работы, очень сложно. Все-таки мы взрослые люди и должны подходить к процессу осознанно.

По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было. (Владимир ИВАНОВ)

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