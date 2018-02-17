Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) объяснила причины неудач в гонке и на протяжении сезона.
Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.
– Почему упали в самом начале гонки?
– Ничего серьезного. Коридор был узкий, споткнулась. Но времени на этом я потеряла немного.
– Откуда взялись пять промахов на стойке?
– Наверное, мышечное перенапряжение.
– Это следствие общего состояния?
– Ох, как вам сказать…
– Как есть.
– В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был какой-то прогноз моего состояния на будущее. Виталий Норицын говорил, что сейчас мы сделаем такие-то тренировки – и через столько-то дней ты будешь чувствовать себя лучше. Или наоборот нужно потерпеть, побыть под нагрузкой. Все шло примерно по плану. Форма набиралась так, как и прогнозировалось.
– Как было в этом сезоне?
– Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимая сути работы, очень сложно. Все-таки мы взрослые люди и должны подходить к процессу осознанно.
По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было. (Владимир ИВАНОВ)
Садык
ТАТЬЯНА АКИМОВА: "ПЯТЬ ПРОМАХОВ? НАВЕРНОЕ, МЫШЕЧНОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ"-НЕТ,это твоя уровень!Молодец!!!!!
19:19 17 февраля
Петровичъ
Мышечное НЕДОнапряжение
19:05 17 февраля
Уралан-13
Тань,вот наблюдаю за вашими интервью,у вас все виноваты,но не вы((((Просто признайтесь,что вы плохой спортсен
17:36 17 февраля
Serenky25
Ученые доказали. Сэкс и только сэкс снижает нервное напряжение. А СЭКС подвел. Где Рабинер был? Всегда на связи?
17:23 17 февраля
PLUT-IN
Lars Berger - у нее aнyc свело
16:56 17 февраля
Lars Berger
В любом случае, стать 30-й в такой напряженной гонке - дорогого стоит. Опять же, было мышечное напряжение. Значит, не просто так на лыжах по олимпийской трассе каталась... Еще и стреляла...
16:51 17 февраля
Пятачок
Акимова приехала на олимпиаду не ж... рвать на лыжне, а наслаждаться праздником спорта. Если у нее какая мышца и перенапряглась, то явно не от работы с палками, а от какой-то другой работы. Надо тренерОв спросить.
16:38 17 февраля