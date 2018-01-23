СМИ: МОК направил приглашения на Олимпиаду Бабикову, Кайшевой и Акимовой

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в число приглашенных на Олимпийские игры только Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову, информирует ТАСС. Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин.
Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"
npon426
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21:06
alfarabi
МОК гандоны!
19:26
Iz_naroda
Добегались! На всю страну осталось три биатлониста.
18:57
shumi777
В лучшем случае в 10-ку Бабиков заедет 1 раз, у женщин в лучшем случае 30-ка сильнейших
18:37
drew81
Бабикова оставили чтобы матч тв трансляции купил у них? типа чёрт с вами, хоть на другого Антошу посмотрите
18:25
Slim Taller
В сингл-миксте как раз и получится эстафетная команда.Причём,даже выбирать можно - Кайшева или Акимова.А вот Бабикову альтернативы нет.
18:19
tryam
Дима! твою девизию! почему ток Кайшеву впихнул на Олимпиаду! а Услугина где? А Бабикова с Акимовой протащил чтобы не догадался никто?)) ведь они же никакие щас...сам говорил
17:17