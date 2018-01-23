СМИ: МОК направил приглашения на Олимпиаду Бабикову, Кайшевой и Акимовой

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в число приглашенных на Олимпийские игры только Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову, информирует ТАСС. Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин.

Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.