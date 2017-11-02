17:33 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

СМИ: комиссия МОК рассмотрит дела трех российских биатлонистов в конце ноября

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В течение ближайшего месяца, раз в неделю комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) будет заседать по делам российских спортсменов, которые обвиняются в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи.

 
Александр ЛЕГКОВ, Евгений БЕЛОВ, кто следующий...Кошмар по расписанию. Кто попадет под прицел МОК после лыжников

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК СЛУШАНИЙ МОК ПО ДЕЛАМ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

6 ноября. Скелетон (Елена Никитина, Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова).
13 ноября. Женский хоккей
20 ноября. Женский хоккей
27 ноября. Биатлон

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимого эксперта ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая – специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида – расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Напомним, ранее на основании расследования комиссии Освальда наказания за нарушение антидопинговых правил понесли российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов – результаты спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи аннулированы, лыжников пожизненно отстранили от выступления на Играх. Легков завоевал в Сочи золото в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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КГИ

armi, Вы про Фетисова в первом случае?

18:51

armi

Не знаю согласятся ли со мной, но утверждаю - ЕСЛИ БЫ МНОГО ЛЕТ НАЗАД СПОРТОМ В РОССИИ РУКОВОДИЛ БЫВШИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, а не моторист речного парохода, СЕЙЧАС ЭТА ПРОБЛЕМА БЫ И НЕ ВОЗНИКАЛА ВОВСЕ!!!!!!!

18:16

джей

Отстранить пожизненно от решения спортивных вопросов Макларена, Баха , Освальда и Шмидта !!! Эти продажные чинуши не должны решать судьбы чистых спортсменов по спец.заказу сами знаете кого.

18:02