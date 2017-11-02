СМИ: комиссия МОК рассмотрит дела трех российских биатлонистов в конце ноября

В течение ближайшего месяца, раз в неделю комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) будет заседать по делам российских спортсменов, которые обвиняются в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи.

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК СЛУШАНИЙ МОК ПО ДЕЛАМ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

6 ноября. Скелетон (Елена Никитина, Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова).

13 ноября. Женский хоккей

20 ноября. Женский хоккей

27 ноября. Биатлон

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимого эксперта ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая – специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида – расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Напомним, ранее на основании расследования комиссии Освальда наказания за нарушение антидопинговых правил понесли российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов – результаты спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи аннулированы, лыжников пожизненно отстранили от выступления на Играх. Легков завоевал в Сочи золото в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете.