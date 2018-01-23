Стали известны причины недопуска шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана и чемпиона Игр-2014 в Сочи в эстафете биатлониста Антона Шипулина на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, сообщает Le Monde. По информации издания, которое ссылается на источник, близкий к расследованию независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, спортсменам было отказано из-за того, что с их допинг-пробами четырехлетней давности проводились манипуляции. Таким образом, как утверждает французская газета, недопуск россиян является оправданным.
Отметим, что фамилии Ана и Шипулина не упоминались в первоначальной версии доклада Макларена.
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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npon426
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21:06
новодел
туфта.. если бы всё это было так ,их бы раньше отстегнули ..
20:50
ksuxa
а мадам Перх же не участвовала в Сочи? ее - то за что?
19:53
alfarabi
Странник-777 Ты то смотрю умный нашелся!
19:21
ksuxa
Ана и Шипулина нам оставили на десерт!! ну нет слов!!
19:20
Dobrovolinovich
А кто-то с власти как-то прокомментировал этот позор? Или опять проглотят? Где этот Губер, который с Лавровым "идет мощно вперед"??? Где хоть кто-то? Такое ощущение, что вся страна переживает, но не власть
19:08
miker65
... и ты, Шипулин!- и Цезаорь упал с кинжалом в спине...
19:05
elvy
Гриша что опять что-то новое вспомнил??? Какая у него ,придурка, избирательная память.
19:03
Dobrovolinovich
Губерниев: "Сегодня Шипулин сделает важнейшее заявление! Заявление года!!!"
18:57
senia1
СМИ: ДОПИНГ-ПРОБЫ АНА И ШИПУЛИНА НА ИГРАХ В СОЧИ БЫЛИ ПОДМЕНЕНЫ МОК: мозг Родченкова был подменен нами в 201. году
18:51
Странник-777
Вытащили все грешки, что в базе РУСАДы были спрятаны. Весь российский профессиональный спорт погряз в допинге. Блин, даже сейчас, когда идет весь этот скандал - наших отлавливают пачками в разных видах. Поцриотам тяжко... километры соплей на кулаки наматывают. Все успехи последних лет - дутые. Все построено на химии, как выясняется. А паханчик ходил - грудь колесом... за гусями летал, в море нырял, на самолете взлетал, в сортире мочил, гусей мороженных бульдозером давил... и так жидко обделаться!
18:47
rusfed 2.0
А Устюгов в Сочи мочу не сдавал.
17:49
tryam
даааа...как красиво то нагнули нас...а почему не во время гонки не сказали?))
17:48
Пятачок Новодворской
Весёлый© а у тебя что, от этого зарплата вырастет? Либерастия головного мозга неизлечима.
17:40
serzheo
И были там ананасы вместо проб.
17:39
kort
единственное что они хотят - это нашей разобщенности, хотят нас расшатать.
17:34
shpasic
международные федерации шорт-трека и биатлона - расформировать и дисквалифицировать за покрывание допингеров тогда? или пробы были подменены уже после выхода первой части доклада Макларена?
17:26
spetrov
...То, что в людях заложено самой природой, никакие левые суды не отнимут. На том и стоим. :)
17:20
spetrov
Не дождетесь. :) Это процесс. Мы свое снова возьмем. Никуда не денетесь.
17:16
Весёлый©
Всё. Мифология величия окончательно рухнула. Сегодня мы хороним профспорт Россиюшки [звучит траурная музыка].
17:12
Бней Иегуда
Опаньки.) Значит дисква и лишение всех медалей?)
17:12
spetrov
Виктор Ан, будучи в Корее, допинг не принимал. Приехав в Россию, тут же принял. Правильно говорят, похоже, уже само гражданство России является допингом. Дурдом. :)
17:11