17:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

СМИ: допинг-пробы Ана и Шипулина на Играх в Сочи были подменены

22

Стали известны причины недопуска шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана и чемпиона Игр-2014 в Сочи в эстафете биатлониста Антона Шипулина на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, сообщает Le Monde. По информации издания, которое ссылается на источник, близкий к расследованию независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, спортсменам было отказано из-за того, что с их допинг-пробами четырехлетней давности проводились манипуляции. Таким образом, как утверждает французская газета, недопуск россиян является оправданным.

Отметим, что фамилии Ана и Шипулина не упоминались в первоначальной версии доклада Макларена.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду
Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"

22
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
Войти, чтобы оставить комментарий

npon426

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

21:06

новодел

туфта.. если бы всё это было так ,их бы раньше отстегнули ..

20:50

ksuxa

а мадам Перх же не участвовала в Сочи? ее - то за что?

19:53

alfarabi

Странник-777 Ты то смотрю умный нашелся!

19:21

ksuxa

Ана и Шипулина нам оставили на десерт!! ну нет слов!!

19:20

Dobrovolinovich

А кто-то с власти как-то прокомментировал этот позор? Или опять проглотят? Где этот Губер, который с Лавровым "идет мощно вперед"??? Где хоть кто-то? Такое ощущение, что вся страна переживает, но не власть

19:08

miker65

... и ты, Шипулин!- и Цезаорь упал с кинжалом в спине...

19:05

elvy

Гриша что опять что-то новое вспомнил??? Какая у него ,придурка, избирательная память.

19:03

Dobrovolinovich

Губерниев: "Сегодня Шипулин сделает важнейшее заявление! Заявление года!!!"

18:57

senia1

СМИ: ДОПИНГ-ПРОБЫ АНА И ШИПУЛИНА НА ИГРАХ В СОЧИ БЫЛИ ПОДМЕНЕНЫ МОК: мозг Родченкова был подменен нами в 201. году

18:51

Странник-777

Вытащили все грешки, что в базе РУСАДы были спрятаны. Весь российский профессиональный спорт погряз в допинге. Блин, даже сейчас, когда идет весь этот скандал - наших отлавливают пачками в разных видах. Поцриотам тяжко... километры соплей на кулаки наматывают. Все успехи последних лет - дутые. Все построено на химии, как выясняется. А паханчик ходил - грудь колесом... за гусями летал, в море нырял, на самолете взлетал, в сортире мочил, гусей мороженных бульдозером давил... и так жидко обделаться!

18:47

rusfed 2.0

А Устюгов в Сочи мочу не сдавал.

17:49

tryam

даааа...как красиво то нагнули нас...а почему не во время гонки не сказали?))

17:48

Пятачок Новодворской

Весёлый© а у тебя что, от этого зарплата вырастет? Либерастия головного мозга неизлечима.

17:40

serzheo

И были там ананасы вместо проб.

17:39

kort

единственное что они хотят - это нашей разобщенности, хотят нас расшатать.

17:34

shpasic

международные федерации шорт-трека и биатлона - расформировать и дисквалифицировать за покрывание допингеров тогда? или пробы были подменены уже после выхода первой части доклада Макларена?

17:26

spetrov

...То, что в людях заложено самой природой, никакие левые суды не отнимут. На том и стоим. :)

17:20

spetrov

Не дождетесь. :) Это процесс. Мы свое снова возьмем. Никуда не денетесь.

17:16

Весёлый©

Всё. Мифология величия окончательно рухнула. Сегодня мы хороним профспорт Россиюшки [звучит траурная музыка].

17:12

Бней Иегуда

Опаньки.) Значит дисква и лишение всех медалей?)

17:12

spetrov

Виктор Ан, будучи в Корее, допинг не принимал. Приехав в Россию, тут же принял. Правильно говорят, похоже, уже само гражданство России является допингом. Дурдом. :)

17:11