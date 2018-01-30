СМИ: Бьорндален едет на Олимпиаду-2018 со сборной Белоруссии

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален все-таки поедет на Олимпиаду-2018, но не в качестве спортсмена, утверждает kp.by со ссылкой на генерального секретаря Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолия Стромского. 44-летний норвежец не смог отобраться в сборную, но отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации.
В пятницу стало известно, что БФБ направила в МОК документы, чтобы в состав белорусской делегации включить Бьорндалена. Напомним, что Бьорндален женат на лидере сборной Белоруссии, трехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой.
По данным источника, Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален отправятся на Игры без дочери Ксении. В олимпийских деревнях строгая система пропуска, и каждому нужна аккредитация официальной делегации. Во время стартов на Кубке мира за дочкой смотрели или мама Домрачевой, или няня.
ЮКИ
повезло дедугану с Женитьбой!будет кому дашке лыжи мазать!
19:17
Жора_Фридман
Бней Иегуда, мешает Конституция ИБУ, очевидно жеж. двухлетний карантин плюс от норшского паспорта отказаться придётся. если хочет на ОИ, то по олимпийской хартии - аж 3 года перерывчик. а Сопля уже немолод тащемта
19:09
karlikf1
Это что, новость чтоли? Об этом сам Бьёрндален сказал больше недели назад, во время последнего этапа Кубка мира. Просто так, от балды, что наз-ся, такие заявления люди такого уровня не делают, а если делают, то лишь после устного (хотя-бы) согласования с бульбашским олимпийским комитетом.
18:23
Без болгара нет Амкара
Настоящее свинство со стороны норвежцев, да собственно и МОК. Допустили массу халявщиков (голый чувак из Тонги, который тащил флаг на ОИ в Рио тоже примет участие), а Бьорндалену место не нашли?! А норвежцы разве ждут медалей от Биркеланда, Бьонтегора и Л'Абе-Лунда?! Ну-ну...
17:29
За Россию без допинга!
Бней Иегуда, так карантин же тогда бы был, ты чего. Два года, кажется
17:12
sakusda
картошки этому хлопцу!
17:06
Бней Иегуда
А что мешает ему принять гражданство Беларуси и выступить как спортсмену?)) Я думаю в Норвегии никто бы не осудил Оле.)
16:40
Stanislav1989
Я то уж было подумал, прочитав заголовок :)
16:26