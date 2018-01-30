СМИ: Бьорндален едет на Олимпиаду-2018 со сборной Белоруссии

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален все-таки поедет на Олимпиаду-2018, но не в качестве спортсмена, утверждает kp.by со ссылкой на генерального секретаря Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолия Стромского. 44-летний норвежец не смог отобраться в сборную, но отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации.

В пятницу стало известно, что БФБ направила в МОК документы, чтобы в состав белорусской делегации включить Бьорндалена. Напомним, что Бьорндален женат на лидере сборной Белоруссии, трехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой.

По данным источника, Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален отправятся на Игры без дочери Ксении. В олимпийских деревнях строгая система пропуска, и каждому нужна аккредитация официальной делегации. Во время стартов на Кубке мира за дочкой смотрели или мама Домрачевой, или няня.