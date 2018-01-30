16:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

СМИ: Бьорндален едет на Олимпиаду-2018 со сборной Белоруссии

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален все-таки поедет на Олимпиаду-2018, но не в качестве спортсмена, утверждает kp.by со ссылкой на генерального секретаря Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолия Стромского. 44-летний норвежец не смог отобраться в сборную, но отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации. 

В пятницу стало известно, что БФБ направила в МОК документы, чтобы в состав белорусской делегации включить Бьорндалена. Напомним, что Бьорндален женат на лидере сборной Белоруссии, трехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой

По данным источника, Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален отправятся на Игры без дочери Ксении. В олимпийских деревнях строгая система пропуска, и каждому нужна аккредитация официальной делегации. Во время стартов на Кубке мира за дочкой смотрели или мама Домрачевой, или няня.

Дополнительная информация

https://www.kp.by/daily/26788/3822241/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ЮКИ

повезло дедугану с Женитьбой!будет кому дашке лыжи мазать!

19:17

Жора_Фридман

Бней Иегуда, мешает Конституция ИБУ, очевидно жеж. двухлетний карантин плюс от норшского паспорта отказаться придётся. если хочет на ОИ, то по олимпийской хартии - аж 3 года перерывчик. а Сопля уже немолод тащемта

19:09

karlikf1

Это что, новость чтоли? Об этом сам Бьёрндален сказал больше недели назад, во время последнего этапа Кубка мира. Просто так, от балды, что наз-ся, такие заявления люди такого уровня не делают, а если делают, то лишь после устного (хотя-бы) согласования с бульбашским олимпийским комитетом.

18:23

Без болгара нет Амкара

Настоящее свинство со стороны норвежцев, да собственно и МОК. Допустили массу халявщиков (голый чувак из Тонги, который тащил флаг на ОИ в Рио тоже примет участие), а Бьорндалену место не нашли?! А норвежцы разве ждут медалей от Биркеланда, Бьонтегора и Л'Абе-Лунда?! Ну-ну...

17:29

За Россию без допинга!

Бней Иегуда, так карантин же тогда бы был, ты чего. Два года, кажется

17:12

sakusda

картошки этому хлопцу!

17:06

Бней Иегуда

А что мешает ему принять гражданство Беларуси и выступить как спортсмену?)) Я думаю в Норвегии никто бы не осудил Оле.)

16:40

Stanislav1989

Я то уж было подумал, прочитав заголовок :)

16:26