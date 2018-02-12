СМИ: Бабиков перелез через забор, чтобы не общаться с журналистами

Биатлонист сборной России Антон Бабиков убежал от беседы с журналистами после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС. Спортсмен, занявший в гонке 40-е место, перелез через ограждение в микст-зоне. Накануне он стал 57-м в спринте.
После гонки Бабиков обратился к болельщикам в Инстаграме, написав: "Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите".
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Zakhary
А я бы предложил МОК рассмотреть вопрос о включении данного вида в программу ОИ. У нас уже готовый Чемпион, ёхарный бабай!!!
23:34 12 февраля
ЛокоМотив
от губошлепа скоро все бегать будут,как черт от ладана
23:15 12 февраля
совва
по бегу от журналистов хоть лучший)
23:04 12 февраля
inachipoch
С нетерпением жду смешаной эстафеты. Сборная ОАР/России: две черепахи и два пингвина.
22:50 12 февраля
lapp
Так он наверное и побежал на самолет до Сочи. Там всяко в цветочную церемонию попадет
22:49 12 февраля
Serenky25
Он переживает, что так лоханулся. Можно было остаться дома. Тут по 4 ляма раздавать будут.
22:43 12 февраля
pahom-17
уже где-подобное слышал....типа..- ваши ожидания -ваши проблемы,,
22:31 12 февраля
sailor1990
с 57-го на 40-е. Прогресс. Зря сбежал.
22:25 12 февраля
krekemer
приедет конченым чмошником с ОИ ,там от спецкора Занина как мышь,инф ВАдовский гасится
22:07 12 февраля
krekemer
ха ха ха и сил у него вагон осталось,лихо скакал от Занина через забор ,он там точно не на препаратах
22:04 12 февраля
krekemer
после этих двух гонок ,он стал для меня Бобиков на все времена ,пел там песни говорун группы кирпичи ,а сам и стал походу кипрпичом бобиком
22:02 12 февраля
максималист
Зачем он читает мнение болельщиков? Ему нужно думать об ОИ, а не о том, что о нем думают. Забрать все гаджеты до окончания ОИ и думать, что говоришь, а не говорить, что это не его лавный старт в жизни и он не чувствует себя на ОИ, а потом бегать от всех. За слова нужно отвечать.
21:58 12 февраля
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:54 12 февраля
Slim Taller
Теперь смотрите,что-бы вообще не убёг в Северную Корею.Перелезет через стену - и поминай как звали.
21:48 12 февраля
Бен Ричардс
Странно, почему отказался говорить. Постепенно набирает форму, динамика положительная: 57-й, 40-й, к концу игр может и до 20-х мест добраться.
21:43 12 февраля
nickkiol
Azamat_81 Смотри осторожнее Антон, а то перелезешь через не тот забор и окажешься в КНДР+++++++++
21:31 12 февраля
Azamat_81
Смотри осторожнее Антон, а то перелезешь через не тот забор и окажешься в КНДР
21:25 12 февраля
dEADj
Стыдобище.
21:25 12 февраля
За Россию без допинга!
Типичный русский спортсмен. Умеет держать удар и отвечать за свои неудачи
21:23 12 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
А когда ЭТУ розовощёкую девочку называют "розовощёкой девочкой", то следует панический БАН.........
21:20 12 февраля
boxboris
лучше б бегал так как лазает может он узнал новую дисциплину перелезание через заборы с винтовкой на короткие дистанции ему 26 только будет ещё успеет послужить РОДИНЕ В АРМИИ
21:19 12 февраля
rusfed 2.0
Да, Наташа, сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя
21:12 12 февраля