21:03 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

СМИ: Бабиков перелез через забор, чтобы не общаться с журналистами

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Биатлонист сборной России Антон Бабиков убежал от беседы с журналистами после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС. Спортсмен, занявший в гонке 40-е место, перелез через ограждение в микст-зоне. Накануне он стал 57-м в спринте.

После гонки Бабиков обратился к болельщикам в Инстаграме, написав: "Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите".

Андрей Маковеев: "Все негативные факторы собрались в Пхенчхане воедино" //
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Zakhary

А я бы предложил МОК рассмотреть вопрос о включении данного вида в программу ОИ. У нас уже готовый Чемпион, ёхарный бабай!!!

23:34 12 февраля

ЛокоМотив

от губошлепа скоро все бегать будут,как черт от ладана

23:15 12 февраля

совва

по бегу от журналистов хоть лучший)

23:04 12 февраля

inachipoch

С нетерпением жду смешаной эстафеты. Сборная ОАР/России: две черепахи и два пингвина.

22:50 12 февраля

lapp

Так он наверное и побежал на самолет до Сочи. Там всяко в цветочную церемонию попадет

22:49 12 февраля

Serenky25

Он переживает, что так лоханулся. Можно было остаться дома. Тут по 4 ляма раздавать будут.

22:43 12 февраля

pahom-17

уже где-подобное слышал....типа..- ваши ожидания -ваши проблемы,,

22:31 12 февраля

sailor1990

с 57-го на 40-е. Прогресс. Зря сбежал.

22:25 12 февраля

krekemer

приедет конченым чмошником с ОИ ,там от спецкора Занина как мышь,инф ВАдовский гасится

22:07 12 февраля

krekemer

ха ха ха и сил у него вагон осталось,лихо скакал от Занина через забор ,он там точно не на препаратах

22:04 12 февраля

krekemer

после этих двух гонок ,он стал для меня Бобиков на все времена ,пел там песни говорун группы кирпичи ,а сам и стал походу кипрпичом бобиком

22:02 12 февраля

максималист

Зачем он читает мнение болельщиков? Ему нужно думать об ОИ, а не о том, что о нем думают. Забрать все гаджеты до окончания ОИ и думать, что говоришь, а не говорить, что это не его лавный старт в жизни и он не чувствует себя на ОИ, а потом бегать от всех. За слова нужно отвечать.

21:58 12 февраля

qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:54 12 февраля

Slim Taller

Теперь смотрите,что-бы вообще не убёг в Северную Корею.Перелезет через стену - и поминай как звали.

21:48 12 февраля

Бен Ричардс

Странно, почему отказался говорить. Постепенно набирает форму, динамика положительная: 57-й, 40-й, к концу игр может и до 20-х мест добраться.

21:43 12 февраля

nickkiol

Azamat_81 Смотри осторожнее Антон, а то перелезешь через не тот забор и окажешься в КНДР+++++++++

21:31 12 февраля

Azamat_81

Смотри осторожнее Антон, а то перелезешь через не тот забор и окажешься в КНДР

21:25 12 февраля

dEADj

Стыдобище.

21:25 12 февраля

За Россию без допинга!

Типичный русский спортсмен. Умеет держать удар и отвечать за свои неудачи

21:23 12 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

А когда ЭТУ розовощёкую девочку называют "розовощёкой девочкой", то следует панический БАН.........

21:20 12 февраля

boxboris

лучше б бегал так как лазает может он узнал новую дисциплину перелезание через заборы с винтовкой на короткие дистанции ему 26 только будет ещё успеет послужить РОДИНЕ В АРМИИ

21:19 12 февраля

rusfed 2.0

Да, Наташа, сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя

21:12 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!