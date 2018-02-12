СМИ: Бабиков перелез через забор, чтобы не общаться с журналистами

Биатлонист сборной России Антон Бабиков убежал от беседы с журналистами после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС. Спортсмен, занявший в гонке 40-е место, перелез через ограждение в микст-зоне. Накануне он стал 57-м в спринте.

После гонки Бабиков обратился к болельщикам в Инстаграме, написав: "Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите".

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