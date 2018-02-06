Симон Шемп: "Надеюсь, проблемы со спиной не помешают выступить на Олимпиаде"

Немецкий биатлонист Симон Шемп выразил надежду на то, что во время Олимпиады-2018 его не будет беспокоить травма спины. Кроме того, немец хочет повторить хороший результат, который был показан на чемпионате мира-2017.

- Я рад тому, что выйду на старт, - цитирует SWP Шемпа. - Конечно, волнение присутствует. Но в то же время я надеюсь, что проблемы, которые я испытывал, больше меня не потревожат. Окончательные выводы я сделаю только во время соревнований.

Если со здоровьем все будет в норме, я смогу стартовать с хорошими чувствами. Сейчас я должен проверить свою спину под нагрузками. Я надеюсь повторить результат чемпионата мира-2017. Именно для этого я и тренировался.