Шведская биатлонистка Эберг выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде, Акимова - 15-я

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Она преодолела дистанцию 15 километров за 41 минуту 7,2 секунды. Это золото стало для 22-летней спортсменки первым в карьере.

Второй стала Анастасия Кузьмина из Словакии, для которой эта серебряная медаль стала второй на этих Играх.

Немка Лаура Дальмайер заняла третье место. Ранее она взяла две золотые медали.

Россиянка Татьяна Акимова финишировала 15-й, Ульяна Кайшева - 24-й.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) - 41.07,2 (0 промахов)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 24,7 (2)

3. Лаура Дальмайер (Германия) - 41,2 (1)

4. Франциска Пройсс (Германия) - 59,7 (0)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) - 1.02,3 (1)

6. Моника Хойниш (Польша) - 1.54,8 (1)

15. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 3.10,4 (2)

24. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 3.40,7 (2)

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