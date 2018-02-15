Шведская биатлонистка Эберг выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде, Акимова - 15-я

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Она преодолела дистанцию 15 километров за 41 минуту 7,2 секунды. Это золото стало для 22-летней спортсменки первым в карьере.
Второй стала Анастасия Кузьмина из Словакии, для которой эта серебряная медаль стала второй на этих Играх.
Немка Лаура Дальмайер заняла третье место. Ранее она взяла две золотые медали.
Россиянка Татьяна Акимова финишировала 15-й, Ульяна Кайшева - 24-й.
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Ханна Эберг (Швеция) - 41.07,2 (0 промахов)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 24,7 (2)
3. Лаура Дальмайер (Германия) - 41,2 (1)
4. Франциска Пройсс (Германия) - 59,7 (0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) - 1.02,3 (1)
6. Моника Хойниш (Польша) - 1.54,8 (1)
15. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 3.10,4 (2)
24. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 3.40,7 (2)
Биатлон. Женская индивидуальная гонка. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
oleg.bob
А где у нас красавица Доротея?
15:47 15 февраля
disciples
Шведка молодец, Пихлер красавчик! Красноречивый результат, особенно на фоне слов Пихлера, что мог бы взять золото с россиянками. Губерниев эксперт уровня Дзюбы. А вообще это отображение уровня некомпетентности в нашем спорте
14:04 15 февраля
ростовский свин
очередная пощечина
13:46 15 февраля
yspesh4
Может и впрямь Губу ктонить уберет? Ну невозможно на его ро.. лицо смотреть, особенно когда он спрашивает у наших - вы гонкой довольны? Повысьте, возьмите в ГД что-ли.
13:36 15 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Пих доказал, что он не пшик. Но у нас свой монастырь, где блатота делит гос. гранты и рассказывает ,что надо еще немного потерпеть и резалты придут. За 8 лет подготовили только гробикова и кучку доярок. Зато отчитались куды ушли деньги. А результаты, а что результаты......
13:12 15 февраля
inachipoch
После этой гонки порядочный человек на месте Губы застрелился бы. Ну или засунул бы себе весло в одно место.
13:08 15 февраля
tryam
Губа выгнав Пихлера лишил нас медалей
13:07 15 февраля
shpasic
Фролина что-то подвела, не стала брать пример с Кузьминой.
13:05 15 февраля
ozozolio
Иностранцы допингеры а 34 летьняя Кузмина бежит быстрее всех-сранно.Поздравления всем призерам
13:03 15 февраля
Антиконь .
Вяльбе, Вяльбе ... Губерниева в тренеры сборных по биатлону!!! Он большой дока в этом деле!!!
12:54 15 февраля
Бней Иегуда
Между прочим Ханна Оберг теперь круче Магдалены Форсберг и Кайсы Мякярайнен вместе взятых. (по теории Алёши Д.) Так шта, это не хухры-мухры.))
12:51 15 февраля
shur
Не промахнись наши по два раза были бы 6-7-е
12:49 15 февраля
Soulles
Все ждут поздравления Эберг и Пихлеру от гребца ))
12:49 15 февраля
Slim Taller
Виват,Пихлер! Золото и серебро Олимпиады.
12:47 15 февраля
с.карасёв
губерниева в отставку...
12:46 15 февраля
Бней Иегуда
Пихлер подтверждает свой высокий уровень, и только в допинг-тим его не оценили.))
12:44 15 февраля
shpasic
Пихлер возглавил очередной допинг-тим?
12:44 15 февраля
rus_deutsch
Вольфганг, респект!
12:43 15 февраля
Бней Иегуда
Умничка, Ханна!)) Браво, Швеция!)) Лауру - с очередной медалью!))
12:41 15 февраля
rusfed 2.0
Где были бы мы, если бы Гребец не дирижировал биатлоном
12:40 15 февраля
Koira
губерниев-чемодан-вокзал-Чукотка
12:39 15 февраля
Vasyay
Пихлер красавчик
12:38 15 февраля