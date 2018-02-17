16:26 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Шипулин - про Кузьмину: "Три медали - фантастика! Сестра, ты - лучшая"

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Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину, представляющую Словакию, с золотом Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка стала первой в масс-старте. 

Для Кузьминой это третье золото на третьих Играх подряд. На Олимпиаде-2018 у нее уже три медали - ранее она завоевала серебро в индивидульной гонке и гонке преследования.

- Настя! Настя! Настя! Не писал ничего раньше, чтобы не сглазить! Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали - фантастика! Сестра, ты - лучшая! Уррррррааааа!, - написал Шипулин в Инстаграме.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Один человек

PLUT-IN, а ты лучше не возвращайся, зайцев-пидоров в транспорте меньше станет

20:23 17 февраля

PLUT-IN

Ru5 - и уезжаем и возвращаемся тоже, но на родину, а не к вам и вам подобным прогнившим лжецам и ворам

16:59 17 февраля

Ru5

пока у нас в стране будут такие как palach-kabana и plut-in ничего хорошего не будет... что ж вы здесь-то третесь, уезжайте, никто не держит, или мозгов не хватает, а может жопу от дивана никак не оторвать?

16:53 17 февраля

PLUT-IN

Уезжая из России люди начинают получать удовольствие от работы. Это возможно когда руководят грамотные и порядочные люди, а не ворье и прохвосты. Т.ч. искренне рад за Кузьмину и надеюсь еще не одна сотня тысяч людей уедут из страны Мутко и Плутиных.

16:49 17 февраля

palach-kabana

РЯЯЯЯ ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ, ПРЕДАТЕЛИ ОТЧИЗНЫЫ РЯЯЯ Я ПОЦРЕОТ РЯЯЯ,

16:32 17 февраля

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