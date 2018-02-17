Шипулин - про Кузьмину: "Три медали - фантастика! Сестра, ты - лучшая"

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину, представляющую Словакию, с золотом Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка стала первой в масс-старте.

Для Кузьминой это третье золото на третьих Играх подряд. На Олимпиаде-2018 у нее уже три медали - ранее она завоевала серебро в индивидульной гонке и гонке преследования.

- Настя! Настя! Настя! Не писал ничего раньше, чтобы не сглазить! Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали - фантастика! Сестра, ты - лучшая! Уррррррааааа!, - написал Шипулин в Инстаграме.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018