Шипулин - про Кузьмину: "Три медали - фантастика! Сестра, ты - лучшая"

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину, представляющую Словакию, с золотом Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка стала первой в масс-старте.
Для Кузьминой это третье золото на третьих Играх подряд. На Олимпиаде-2018 у нее уже три медали - ранее она завоевала серебро в индивидульной гонке и гонке преследования.
- Настя! Настя! Настя! Не писал ничего раньше, чтобы не сглазить! Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали - фантастика! Сестра, ты - лучшая! Уррррррааааа!, - написал Шипулин в Инстаграме.
Один человек
PLUT-IN, а ты лучше не возвращайся, зайцев-пидоров в транспорте меньше станет
20:23 17 февраля
PLUT-IN
Ru5 - и уезжаем и возвращаемся тоже, но на родину, а не к вам и вам подобным прогнившим лжецам и ворам
16:59 17 февраля
Ru5
пока у нас в стране будут такие как palach-kabana и plut-in ничего хорошего не будет... что ж вы здесь-то третесь, уезжайте, никто не держит, или мозгов не хватает, а может жопу от дивана никак не оторвать?
16:53 17 февраля
PLUT-IN
Уезжая из России люди начинают получать удовольствие от работы. Это возможно когда руководят грамотные и порядочные люди, а не ворье и прохвосты. Т.ч. искренне рад за Кузьмину и надеюсь еще не одна сотня тысяч людей уедут из страны Мутко и Плутиных.
16:49 17 февраля
palach-kabana
РЯЯЯЯ ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ, ПРЕДАТЕЛИ ОТЧИЗНЫЫ РЯЯЯ Я ПОЦРЕОТ РЯЯЯ,
16:32 17 февраля