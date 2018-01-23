Сестра Шипулина: "Надеюсь, что ОКР удастся добиться допуска на Олимпиаду"

Сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анна Маслова рассчитывает, что Олимпийский комитет России (ОКР) сможет убедить Международный олимпийский комитет (МОК) допустить спортсмена до участия в Играх в Пхенчхане.

– Это первые часы после объявления, никто не ожидал, сейчас все в шоке, – цитирует ТАСС Маслову. – Антон еще пару дней назад полностью готовился к Олимпиаде с положительным настроем. Я ему выразила слова поддержки, мы переживаем и надеемся, что наши чиновники смогут что-нибудь сделать. Тем более, что списки эти предварительные, а окончательные объявят 28-го числа.

Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.