Серебряный призер Олимпиады Самуэльсон раскритиковал IBU за Тюмень и удалил твит

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в гонке преследования швед Себастьян Самуэльсон выразил недовольство объявленным в среду решением Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в календаре этап Кубка мира в Тюмени.

– Очень разочарован сегодняшним решением Международного союза биатлонистов, проводить этап Кубка мира в Тюмени, – написал 20-летний биатлонист в своем Твиттере, после чего удалил запись, но пользователи социальной сети сохранили скрин.

RIP all of Samuelsson' social media accounts. pic.twitter.com/dRsktEA5Fv – Oleg S. (@AnnaK_4ever) 14 февраля 2018 г.

IBU принял решение провести девятый этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени, как и планировалось изначально. Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.

Напомним, что после доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях до, во время и после Олимпиады в Сочи МОК призвал международные федерации по видам спорта не проводить соревнования в России. Из-за этого Тюмень не смогла принять этап Кубка мира прошлой весной. Многие иностранные биатлонисты, в частности чешка Габриэла Коукалова и канадка Розанна Кроуфорд, а также представители сборной США высказывались против того, чтобы ехать в Тюмень.