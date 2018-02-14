Серебряный призер Олимпиады Самуэльсон раскритиковал IBU за Тюмень и удалил твит

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в гонке преследования швед Себастьян Самуэльсон выразил недовольство объявленным в среду решением Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в календаре этап Кубка мира в Тюмени.
– Очень разочарован сегодняшним решением Международного союза биатлонистов, проводить этап Кубка мира в Тюмени, – написал 20-летний биатлонист в своем Твиттере, после чего удалил запись, но пользователи социальной сети сохранили скрин.
RIP all of Samuelsson' social media accounts. pic.twitter.com/dRsktEA5Fv– Oleg S. (@AnnaK_4ever) 14 февраля 2018 г.
IBU принял решение провести девятый этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени, как и планировалось изначально. Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.
Напомним, что после доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях до, во время и после Олимпиады в Сочи МОК призвал международные федерации по видам спорта не проводить соревнования в России. Из-за этого Тюмень не смогла принять этап Кубка мира прошлой весной. Многие иностранные биатлонисты, в частности чешка Габриэла Коукалова и канадка Розанна Кроуфорд, а также представители сборной США высказывались против того, чтобы ехать в Тюмень.
rusfed 2.0
Ахаха. Смотрите ниже его твита наш ответ Чемберлену: Уот ду ю хав эгэйнст Раша?!
23:21 14 февраля
максималист
Трус Самуэльсон... Новое имя в мужском биатлоне...
21:46 14 февраля
Al Rains
sarkis1957 Дружище...армяне не с нами теперь ))) грустно
21:39 14 февраля
sarkis1957
Г-да модераторы! А пошто мой безобидный пост удалили?! Я только написал, что "парню успели промыть мозги, что он "молодой и глупый...".
21:37 14 февраля
Al Rains
Да они все с...кло...булки только держать умеют (в хлебной корзине)))
21:37 14 февраля
dv2205
еще один -- любите врагов своих
20:48 14 февраля
горнолыжник из Горно-Алтайска
не успел медаль получить, а говорит уже круче Дзюбы
20:44 14 февраля