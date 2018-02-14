20:14 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Серебряный призер Олимпиады Самуэльсон раскритиковал IBU за Тюмень и удалил твит

Себастьян САМУЭЛЬСОН. Фото AFP
Себастьян САМУЭЛЬСОН. Фото AFP
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Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в гонке преследования швед Себастьян Самуэльсон выразил недовольство объявленным в среду решением Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в календаре этап Кубка мира в Тюмени.

– Очень разочарован сегодняшним решением Международного союза биатлонистов, проводить этап Кубка мира в Тюмени, – написал 20-летний биатлонист в своем Твиттере, после чего удалил запись, но пользователи социальной сети сохранили скрин.

IBU принял решение провести девятый этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени, как и планировалось изначально. Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.

Напомним, что после доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях до, во время и после Олимпиады в Сочи МОК призвал международные федерации по видам спорта не проводить соревнования в России. Из-за этого Тюмень не смогла принять этап Кубка мира прошлой весной. Многие иностранные биатлонисты, в частности чешка Габриэла Коукалова и канадка Розанна Кроуфорд, а также представители сборной США высказывались против того, чтобы ехать в Тюмень.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

Ахаха. Смотрите ниже его твита наш ответ Чемберлену: Уот ду ю хав эгэйнст Раша?!

23:21 14 февраля

максималист

Трус Самуэльсон... Новое имя в мужском биатлоне...

21:46 14 февраля

Al Rains

sarkis1957 Дружище...армяне не с нами теперь ))) грустно

21:39 14 февраля

sarkis1957

Г-да модераторы! А пошто мой безобидный пост удалили?! Я только написал, что "парню успели промыть мозги, что он "молодой и глупый...".

21:37 14 февраля

Al Rains

Да они все с...кло...булки только держать умеют (в хлебной корзине)))

21:37 14 февраля

dv2205

еще один -- любите врагов своих

20:48 14 февраля

горнолыжник из Горно-Алтайска

не успел медаль получить, а говорит уже круче Дзюбы

20:44 14 февраля

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