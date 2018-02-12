Себастьян Самуэльссон: "Пихлер - мой личный тренер"

Серебряный призер Олимпиады-2018 в гонке преследования 20-летний швед Себастьян Самуэльссон отметил, что Вольфганг Пихлер сыграл важную роль в его успехе. Специалист ранее работал с женской сборной России и мог не поехать на Игры-2018 из-за антидопингового расследования МОК.

- Вольфганг - мой личный тренер, - сказал Самуэлльсон. - Он тот человек, кто пишет мой тренировочный план. Мы тренировались вместе с ним все лето и осень. Есть, конечно, еще и другие тренеры, у нас великолепная команда. Я особо не волновался на тему того, пустит ли его МОК в Пхенчхан. Конечно, я переживал за Вольфганга, ему было бы обидно остаться дома. Но лично для меня особой разницы не было. Его работа очень важна в межсезонье, но во время соревнований ты всегда делаешь одно и то же, независимо от того, кто из тренеров находится рядом.

- Пихлер рассказывал вам что-то о своей работе в России?

- Нет, мы с ним это не обсуждали. (Наталья МАРЬЯНЧИК)