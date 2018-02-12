"Самуэльссон молодец, комментатор огурец". Поэзия от Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев сфотографировался со шведом Себастьяном Самуэльссоном после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане. Самуэльссон завоевал серебряную медаль, уступив лишь Мартену Фуркаду. Личным тренером биатлониста является бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер.
"Пихлер, Пихлер, ты могуч? Ты гоняешь стаи туч? Самуэльссон молодец, комментатор огурец! Кто-то юный лезет в кадр - это Занин, корр и хам!", - продемонстрировал свои поэтические способности Губерниев в Инстаграме, добавив большое количество эмодзи.
Пихлер , Пихлер ??? Ты могуч???? Ты гоняешь стаи туч????? Самюэлльсон молодец , комментатор огурец!!!!!Кто -то юный лезет в кадр - это Занин корр и хам!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #швеция #пихлер #самюэлльсон #олимпиада #серебро #юнец #огурец #корея #пхенчхан #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #пасьют #преследование #сенсация #огонь #второеместо
А так ли плох Пихлер? У Швеции сенсационная медаль //
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:56 12 февраля
IceAngel
Губерниев долбоящер, как таких земля держит...
21:50 12 февраля
За Россию без допинга!
Губерниев - типичный пример русского человека. Хамит, много орет, считает себя пупом земли, постоянно истерит. Соотечественники у него все белые и пушистые, а во всем мире враги спят и видят, как бы его Россиюшке насолить. Ну и понятное дело, народная забава переобувания на лету. Сколько он верещал о плохом Пихлере, а сейчас уже стал восхищаться им. Ну прям в президенты бы Губера, идеально бы смотрелся
21:26 12 февраля
ilsh
Губерниев как ты уже достал .... Вон Уткин как возомнил себя великим, так сразу убрали. Жду когда тебя уберут, у тебя уже давно "манька" (всех оскорбляешь, сейчас Занина)
20:14 12 февраля
Buliit
А сэлфи с Пихлером слабо ? Можете ему, заодно,напомнить сколько вылили на него словесных "помоев"!
19:22 12 февраля
Slim Taller
Комментатор не огурец а гребец. Я-бы сказал, даже,гребло.
19:17 12 февраля
Весёлый©
Самуэльссон сидр.
19:02 12 февраля
dmitriy_u_o_71
Самуэльссон молодец, комментатор балабол
18:46 12 февраля