"Самуэльссон молодец, комментатор огурец". Поэзия от Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев сфотографировался со шведом Себастьяном Самуэльссоном после гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане. Самуэльссон завоевал серебряную медаль, уступив лишь Мартену Фуркаду. Личным тренером биатлониста является бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер.

"Пихлер, Пихлер, ты могуч? Ты гоняешь стаи туч? Самуэльссон молодец, комментатор огурец! Кто-то юный лезет в кадр - это Занин, корр и хам!", - продемонстрировал свои поэтические способности Губерниев в Инстаграме, добавив большое количество эмодзи.

А так ли плох Пихлер? У Швеции сенсационная медаль //

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