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Российские биатлонисты сдали наибольшее количество допинг-проб перед Играми-2018


Российские биатлонисты в течение ноября сдали наибольшее количество допинг-проб перед Олимпийскими играми-2018, сообщает официальный сайт МОК. Они сдали 65 тестов в течение ноября, второе место занимают немцы (42), а замыкают тройку французы (18).

Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 182 теста, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания - 130, бобслеисты и скелетонисты - 48, керлингисты - 14, хоккеисты - 135, саночники - 16.

Всего из 2537 проб, взятых в ноябре, 570 принадлежат россиянам.

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