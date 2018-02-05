12:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады

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Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс сообщил, что российские биатлонисты не пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее стало известно, что на Игры-2018 были допущены четыре российских биатлониста - Антон БабиковМатвей ЕлисеевТатьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Церемония открытия пройдет 9 февраля.

Напомним, что российские хоккеисты также не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр. В этот момент команда Олега Знарка будет готовиться к турниру на сборе в Аняне, который продлится с 5 по 10 февраля.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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максималист

Хорошая идея никому не идти.

19:39

Loden

механик39, раскинь мозга.. А. это ж механик из соседней. Ладно, проехали. В общем, если трудно будет уловить смысл - поделись с другими скакунами. Россия не отказывалась. Могут отказаться спортсмены. Это дело каждого.

15:13

Несвин

Надо всем забить на это шапито. Пусть родченков по стадиону пройдет.

14:03

VIZOR

Хехе... А, что походу никого и не будет на открытии...

13:30

shpasic

и правильно, вдруг их оттуда на допинг-тест заберут прямо с прохода по стадиону.

13:11

механик39

Как же так ,весь мир подумает что Россия отказалась участвовать в Олимпиаде .

12:59

Loden

Не будут. на открытии. Не будут на закрытии. Не факт, будут что на пьедестале. Чего там делать-то?

12:38