Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс сообщил, что российские биатлонисты не пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее стало известно, что на Игры-2018 были допущены четыре российских биатлониста - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Церемония открытия пройдет 9 февраля.

Напомним, что российские хоккеисты также не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр. В этот момент команда Олега Знарка будет готовиться к турниру на сборе в Аняне, который продлится с 5 по 10 февраля.