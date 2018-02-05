Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс сообщил, что российские биатлонисты не пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее стало известно, что на Игры-2018 были допущены четыре российских биатлониста - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Церемония открытия пройдет 9 февраля.
Напомним, что российские хоккеисты также не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр. В этот момент команда Олега Знарка будет готовиться к турниру на сборе в Аняне, который продлится с 5 по 10 февраля.
Биатлонисты не пойдут на церемонию открытия. Об этом нам сказал Рикко Гросс. Интервью с тренером - скоро - на сайте СЭ pic.twitter.com/B2CImekwA3– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 5 февраля 2018 г.
максималист
Хорошая идея никому не идти.
19:39
Loden
механик39, раскинь мозга.. А. это ж механик из соседней. Ладно, проехали. В общем, если трудно будет уловить смысл - поделись с другими скакунами. Россия не отказывалась. Могут отказаться спортсмены. Это дело каждого.
15:13
Несвин
Надо всем забить на это шапито. Пусть родченков по стадиону пройдет.
14:03
VIZOR
Хехе... А, что походу никого и не будет на открытии...
13:30
shpasic
и правильно, вдруг их оттуда на допинг-тест заберут прямо с прохода по стадиону.
13:11
механик39
Как же так ,весь мир подумает что Россия отказалась участвовать в Олимпиаде .
12:59
Loden
Не будут. на открытии. Не будут на закрытии. Не факт, будут что на пьедестале. Чего там делать-то?
12:38