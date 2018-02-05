Рикко Гросс: "Участие в церемонии открытия Олимпиады? Нет. Здоровье гораздо важнее"

Старший тренер сборной России Рикко Гросс считает, что у отечественных биатлонистов есть реальный шанс достойно выступить в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Специалист также отметил, что очень оптимистичен относительно перспектив Антона Бабикова и Матвея Елисеева.

– Каковы перспективы у такой сборной России по биатлону на Играх: всего четыре спортсмена, усеченный состав, без участия в мужской и женской эстафетах.

– В моем распоряжении – два атлета, которые финишировали в мировом топ-15. Мы очень оптимистичны в их отношении. Плюс есть две девушки. Как минимум реальный шанс достойно выступить в смешанной эстафете.

– Вы собираетесь принять участие в церемонии открытия?

– Нет. Точно нет.

– А ваши спортсмены?

– Точно нет. Ваш первый вопрос – он же был про всю команду?

– А почему так?

– Очень холодно, ха-ха. Здоровье гораздо важнее, чем участие в церемонии открытия. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Полная версия интервью Рикко Гросса