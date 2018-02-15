Рикко Гросс: "Российским биатлонистам непросто выступать на Олимпиаде в отсутствии партнеров по сборной"

Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, ​российским биатлонистам очень непросто выступать на Олимпиаде. Всего на Игры в Пхенчхане приехало четыре атлета: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

- Это очень непростая ситуация для спортсменов, очень непростая, - цитирует ТАСС Гросса. - Конечно, им не хватает товарищей по команде, вся эта ситуация выглядит очень глупо для нас.

Индивидуальная гонка у Бабикова сложилась удачно, если бы не этот небольшой промах, он оказался бы в шестерке сильнейших.