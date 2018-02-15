16:29 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Рикко Гросс: "Российским биатлонистам непросто выступать на Олимпиаде в отсутствии партнеров по сборной"

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Тренер сборной России Рикко Гросс отметил,российским биатлонистам очень непросто выступать на Олимпиаде. Всего на Игры в Пхенчхане приехало четыре атлета: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев

- Это очень непростая ситуация для спортсменов, очень непростая, - цитирует ТАСС Гросса. - Конечно, им не хватает товарищей по команде, вся эта ситуация выглядит очень глупо для нас.

Индивидуальная гонка у Бабикова сложилась удачно, если бы не этот небольшой промах, он оказался бы в шестерке сильнейших.

Напомним, что Бабиков занял 16-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другой представитель России Матвей Елисеев стал 27-м.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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terebun

Какие к черту партнеры - вы не в парном катании ... Здесь все решает мастерство и желание бороться... какая борьба, при отставании ходом в две минуты?

20:23 15 февраля

tryam

наняли человека..платим бешенные деньги...на кубке мира нет результат щас гордимся что в 20..

17:19 15 февраля

Lars Berger

Заголовок грязновато, конечно, звучит, но... Что есть - то есть. Пайффер, например, со своими партнерами, Дальмайер и Бахом, резвятся во всю. Наверняка и видео снимают на мобильные приложения. Тьфу...

16:45 15 февраля

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