11:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Рикко Гросс: "Никто не может понять, почему российские биатлонисты сейчас не в Пхенчхане"

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Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что никто не может понять, почему большинство российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Корее только четверых российских биатлонистов – Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Лучшим результатом россиян за первые четыре гонки стало 20-е место Акимовой в спринте.

– Эта ситуация тяжелая для биатлонистов. Конечно, они читают российские новости. Конечно, это не хорошо, что они читают там. Каждый должен понимать эту особую ситуацию вокруг наших атлетов, – цитирует Гросса "РИА Новости". – Наши многие биатлонисты сидят дома и ждут, когда возобновится работа. И никто не может понять, почему они не здесь.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180213/1132489501.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:05

xcb

Для Гроссов и прочих непонимающих... 1. Россия не учавствует в ОИ 2. Есть только спортсмены специально приглашенные МОК. Всех кого нет просто не позвали... Ну не зовут Собчак в Кремль... Бывает...

11:18

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