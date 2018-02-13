Рикко Гросс: "Никто не может понять, почему российские биатлонисты сейчас не в Пхенчхане"

Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что никто не может понять, почему большинство российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане.
Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Корее только четверых российских биатлонистов – Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Лучшим результатом россиян за первые четыре гонки стало 20-е место Акимовой в спринте.
– Эта ситуация тяжелая для биатлонистов. Конечно, они читают российские новости. Конечно, это не хорошо, что они читают там. Каждый должен понимать эту особую ситуацию вокруг наших атлетов, – цитирует Гросса "РИА Новости". – Наши многие биатлонисты сидят дома и ждут, когда возобновится работа. И никто не может понять, почему они не здесь.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180213/1132489501.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
xcb
Для Гроссов и прочих непонимающих... 1. Россия не учавствует в ОИ 2. Есть только спортсмены специально приглашенные МОК. Всех кого нет просто не позвали... Ну не зовут Собчак в Кремль... Бывает...
11:18