Рикко Гросс: "Никто не может понять, почему российские биатлонисты сейчас не в Пхенчхане"

Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что никто не может понять, почему большинство российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Корее только четверых российских биатлонистов – Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Лучшим результатом россиян за первые четыре гонки стало 20-е место Акимовой в спринте.

– Эта ситуация тяжелая для биатлонистов. Конечно, они читают российские новости. Конечно, это не хорошо, что они читают там. Каждый должен понимать эту особую ситуацию вокруг наших атлетов, – цитирует Гросса "РИА Новости". – Наши многие биатлонисты сидят дома и ждут, когда возобновится работа. И никто не может понять, почему они не здесь.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018