15:47 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Рикко Гросс: "Место в шестерке в смешанной эстафете будет успехом для российских биатлонистов"

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Главный тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что на таких соревнованиях, как Олимпиада, спортсмены испытывают колоссальное давление. Специалист также добавил, что для россиян успешным результатом в смешанной эстафете будет попадание в шестерку лучших.

- Успешным результатом для нашей команды в смешанной эстафете будет попадание в шестерку лучших. Мы будем биться за этот результат, - цитируют "РИА Новости" Гросса. - На таких соревнованиях, как Олимпиада, спортсмены испытывают колоссальное давление. Для наших ребят это первые Олимпийские игры. И им надо справляться с таким давлением. В любом случае они будут бороться в эстафете изо всех сил. Я верю, что нам по силам занять место в шестерке лучших.

Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.

Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету //
Состав Франции на смешанную эстафету // Состав Норвегии на смешанную эстафету //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

результаты опроса
75017 чел.
Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
Верю, что в первой тройке
12.3%
Четвертое или пятое
10.8%
С шестого по десятое
36.5%
Вне топ-10, но это и не так важно
40.4%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180219/1132892031.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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pahom-17

нечто подобное помнится звучало из уст Пихлера...сколько воды утекло...а воз и ныне там..мда..

20:22 19 февраля

slovogospoda

Да уж - тот редкий случай когда я соглашусь с Фрицем..

19:40 19 февраля

Урфин_Я

Ну уж, немец, совсем-то прибедняться не нужно!?! В шестерку надо забегать! И это не успех будет, а нормальное выступление в сложившихся раскладах.

19:02 19 февраля

Lars Berger

Нашу команду предлагаю называть "Четыре танкиста".

16:26 19 февраля

higagy

Исходя из предыдущих гонок, шестое место будет чудом, а не успехом.

16:22 19 февраля

Delavar-80

А для чего тогда на старт выходить если главный тренер ставит такую задачи?

16:16 19 февраля

tryam

сколько всего команд? 6?

16:04 19 февраля

Алексей Федоров

Бабиков же в тройку собрался, а Гроссу не сказал даже.

16:00 19 февраля

rusfed 2.0

Бабиков - второй сильнейший в нашей мужской сборной, Акимова - вторая сильнейшая в женской. Как их нужно готовить, чтобы шестерка для них была пределом мечтаний?

15:59 19 февраля

Rybinsk

А зачем биться за 6 место?

15:58 19 февраля

Lars Berger

Скажите, вот кто именно оказывает это пресловутое "давление" на наших на этой Олимпиаде?! Кто?

15:55 19 февраля

Ded vsegda odet

Вот более менее здравые рассуждения.

15:52 19 февраля

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