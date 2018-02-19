Рикко Гросс: "Место в шестерке в смешанной эстафете будет успехом для российских биатлонистов"

Главный тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что на таких соревнованиях, как Олимпиада, спортсмены испытывают колоссальное давление. Специалист также добавил, что для россиян успешным результатом в смешанной эстафете будет попадание в шестерку лучших.
- Успешным результатом для нашей команды в смешанной эстафете будет попадание в шестерку лучших. Мы будем биться за этот результат, - цитируют "РИА Новости" Гросса. - На таких соревнованиях, как Олимпиада, спортсмены испытывают колоссальное давление. Для наших ребят это первые Олимпийские игры. И им надо справляться с таким давлением. В любом случае они будут бороться в эстафете изо всех сил. Я верю, что нам по силам занять место в шестерке лучших.
Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.
Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету //
Состав Франции на смешанную эстафету // Состав Норвегии на смешанную эстафету //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180219/1132892031.html
pahom-17
нечто подобное помнится звучало из уст Пихлера...сколько воды утекло...а воз и ныне там..мда..
20:22 19 февраля
slovogospoda
Да уж - тот редкий случай когда я соглашусь с Фрицем..
19:40 19 февраля
Урфин_Я
Ну уж, немец, совсем-то прибедняться не нужно!?! В шестерку надо забегать! И это не успех будет, а нормальное выступление в сложившихся раскладах.
19:02 19 февраля
Lars Berger
Нашу команду предлагаю называть "Четыре танкиста".
16:26 19 февраля
higagy
Исходя из предыдущих гонок, шестое место будет чудом, а не успехом.
16:22 19 февраля
Delavar-80
А для чего тогда на старт выходить если главный тренер ставит такую задачи?
16:16 19 февраля
tryam
сколько всего команд? 6?
16:04 19 февраля
Алексей Федоров
Бабиков же в тройку собрался, а Гроссу не сказал даже.
16:00 19 февраля
rusfed 2.0
Бабиков - второй сильнейший в нашей мужской сборной, Акимова - вторая сильнейшая в женской. Как их нужно готовить, чтобы шестерка для них была пределом мечтаний?
15:59 19 февраля
Rybinsk
А зачем биться за 6 место?
15:58 19 февраля
Lars Berger
Скажите, вот кто именно оказывает это пресловутое "давление" на наших на этой Олимпиаде?! Кто?
15:55 19 февраля
Ded vsegda odet
Вот более менее здравые рассуждения.
15:52 19 февраля