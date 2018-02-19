Рикко Гросс: "Место в шестерке в смешанной эстафете будет успехом для российских биатлонистов"

Главный тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что на таких соревнованиях, как Олимпиада, спортсмены испытывают колоссальное давление. Специалист также добавил, что для россиян успешным результатом в смешанной эстафете будет попадание в шестерку лучших.

- Успешным результатом для нашей команды в смешанной эстафете будет попадание в шестерку лучших. Мы будем биться за этот результат, - цитируют "РИА Новости" Гросса. - На таких соревнованиях, как Олимпиада, спортсмены испытывают колоссальное давление. Для наших ребят это первые Олимпийские игры. И им надо справляться с таким давлением. В любом случае они будут бороться в эстафете изо всех сил. Я верю, что нам по силам занять место в шестерке лучших.

Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.

Стала известна расстановка по этапам российских биатлонистов на смешанную эстафету //

Состав Франции на смешанную эстафету // Состав Норвегии на смешанную эстафету //

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