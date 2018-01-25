Президент IBU встал на защиту Шипулина и российских спортсменов

Президент Международного союз биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что руководители ведущих международных федераций по зимним видам спорта подписали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). В нем, по его словам, содержится требование предоставить объяснение по недопуску ряда российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане. Как отметил Бессберг, участие на Играх в Сочи не может служить основанием для исключения.
– Просто исключить спортсменов из-за того, что они участвовали на Олимпиаде в Сочи, уже слишком, - цитирует Бессберга NRK. - Поэтому я хочу поставить этот вопрос на обсуждение. Мы уже запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян. Ведь в этом списке есть ведущие спортсмены из многих видов спорта.
Повторюсь, что участие в Играх-2014 – сомнительная причина, чтобы не приглашать спортсменов, если нет доказательств их вины. Мы же стараемся избегать наказания чистых спортсменов, так как мы отвечаем за их защиту.
Что касается конкретно Шипулина, то если у вас нет четких доказательств его вины, то это очень расстраивает. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг– пробы.
usuns
да просто он беспокоится за своих бедных астматиков! старый лис понимает, что тенденция идет нехорошая - власть захватывают непонятные структуры типа вада, которые по своему усмотрению могут бездоказательно и нагло вершить самосуд! сегодня россию (кто бы мог о таком помыслить лет 30 назад!!!) нагнули легко! а кого завтра? монстр о на то и монстр,ему надо постоянно кого-то жрать! надо же оправдывать денежные вливания, ну и заодно политзаказы выполнять!
21:30
spetrov
...Чуть позже - согласен. Думаю, со временем мы будем знать больше.
20:54
spetrov
pahom-17, понимаю тебя, наверняка какие-то слухи (или не слухи) ходили наверняка. Но посуди сам, как работает бюрократия. Любая, наша, не наша. Есть входящее письмо номер такой-то, на него реакция в виде письма за номером таким-то. А как иначе?
20:53
pahom-17
spetrov.........не думаю что он не был в курсе..кто и что...да и заявить позицию , не обязательно по конкретным спортсменам, а вообще сам подход отбора и приглашения..явно носит дискриминационный характер, это-то оно явно понимал и видел...я это и имел ввиду..а не конкретно Шипулина...да и сам Шипулин явно догадывался..а может и знал на 90% что не поедет...это было видно по косвенным признаком его поведения и словам...но надеялся до последнего...т.е. принял их ,, игру,, что не делает чести, как лидеру национальной сборной...возможно с ним ,, хорошо поговорили,, чтобы не мутил...думаю мы это узнаем чуть позже...
20:19
Don
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, тебя придурок, иди голову лечи животное)
20:16
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ИДРИСИ==19:09,,,, А наречие СЛУЧАЙНО с ДВУХ сторон выделяется запятыми, т.к. при его удалении смысл предложения не меняется... Так кто кого ПУНКТУАЦИИ и ОРФОГРАФИИ собрался учить????
19:47
oleg_spm
Идриси Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, это не Вы случайно попрекали здесь кого-то за орфографические ошибки? Наречие "побольше" пишется слитно, без дефиса. 19:09 ++++++++ и это ничтожество позволяло себе еще кого-то учить русскому языку???
19:27
spetrov
pahom-17, объективно говоря, что он мог сделать в ситуации, когда еще не было окончательного вердикта? К тому же и подготовка письма занимает некоторое время. Это же не нам с тобой здесь в комментариях отметиться.
19:14
Идриси
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, это не Вы случайно попрекали здесь кого-то за орфографические ошибки? Наречие "побольше" пишется слитно, без дефиса.
19:09
pahom-17
и главное вовремя )))..а где был раньше? а так вроде он и ни приделах..а все это МОК...вот так..дааа..даванули на них видно не хило...(((
19:00
spetrov
Странный он какой-то. Что-то ему все не понятно. Ведь нам тут уже объяснили (и в комментариях, и со страниц СЭ), что все ясно как божий день. Какой-то он "маргинал и псевдопатриот".
18:25
alur66
Всегда уважал БЕССБЕРГА-только за эти слова поддержки уже спасибо. А еще ведь и гнилую КОУКАЛОВУ нагнули не без его участия-сто пудов . КРАСАВА.
18:24
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Как же ТЕБЕ хочется по-больше баблосов в СВОЮ биатлонную мошну нагрести....
18:08