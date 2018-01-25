Президент IBU встал на защиту Шипулина и российских спортсменов

Президент Международного союз биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что руководители ведущих международных федераций по зимним видам спорта подписали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). В нем, по его словам, содержится требование предоставить объяснение по недопуску ряда российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане. Как отметил Бессберг, участие на Играх в Сочи не может служить основанием для исключения.

– Просто исключить спортсменов из-за того, что они участвовали на Олимпиаде в Сочи, уже слишком, - цитирует Бессберга NRK. - Поэтому я хочу поставить этот вопрос на обсуждение. Мы уже запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян. Ведь в этом списке есть ведущие спортсмены из многих видов спорта.

Повторюсь, что участие в Играх-2014 – сомнительная причина, чтобы не приглашать спортсменов, если нет доказательств их вины. Мы же стараемся избегать наказания чистых спортсменов, так как мы отвечаем за их защиту.

Что касается конкретно Шипулина, то если у вас нет четких доказательств его вины, то это очень расстраивает. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг– пробы.









