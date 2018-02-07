17:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Пидгрушная понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады


Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная рассказал о том, что она понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года. Такое решение было принято спортсменами на общем собрании олимпийской команды Украины.

Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр, - цитирует пресс-служба НОК Украины Пидгрушную. - Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня.

Хочу попросить каждого украинца – болейте за Украину. Даже несмотря на то, что мы за тысячи километров от вас, каждая ваша душа, каждая улыбка, каждая радость будет поддерживать нас.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля.

 
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