Пидгрушная понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная рассказал о том, что она понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года. Такое решение было принято спортсменами на общем собрании олимпийской команды Украины.

- Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр, - цитирует пресс-служба НОК Украины Пидгрушную. - Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня.

Хочу попросить каждого украинца – болейте за Украину. Даже несмотря на то, что мы за тысячи километров от вас, каждая ваша душа, каждая улыбка, каждая радость будет поддерживать нас.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля.