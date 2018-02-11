17:23 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Павел Ростовцев: "Результат Бабикова и Елисеева - это не позор, а просто блеклое выступление"

9

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Турине Павел Ростовцев отметил, что для него неудачная стрельба россиян Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринте на Олимпийских играх-2018 – нонсенс. Ростовцев также добавил, что нельзя назвать позором выступление российских биатлонистов.

– Результат, конечно, и у Бабикова, и у Елисеева неудачный, – сказал Ростовцев. – И с точки зрения показанного времени, и места. Да и мазали много. Все видели, что спортсмены много ошибались. Но я не понимаю, почему. Сильного ветра по телеэкрану я не заметил. Да, небольшой был, даже иногда менял направление. Но все биатлонисты, выступающие на Олимпиаде, должны справляться с такой непогодой. Для меня такая неудачная стрельба – нонсенс.

– Выступление наших – позор или на это и надо было рассчитывать?

– Позор – слишком жестко. Но у нас сегодня ничего не получилось. Это же не слабейшие российские биатлонисты. Хоть и не сильнейшие. 57-е и 83-е место – это не уровень. Причем было видно, что не просто лыжи не ехали или бежали здорово, а стрельба не получилась. Просто блеклое выступление. Да и давление сильное было на них с моральной точки зрения.

– Кого-то одного обвинять нельзя?

– Сложно кого-то выделять. Но делать что-то надо. Думать, как дальше строить команду. Пора ориентироваться на молодых спортсменах. Но я, честно говоря, не понимаю, кто у нас ближайший резерв. За четыре года можно создать достойную команду. Пока болеем за наших в индивидуальной гонке. В преследовании у нас шансов почти нет. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что сегодня, 11 февраля Арнд Пайффер одержал победу в спринте на Играх в Пхенчхане. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье – итальянец Доминик Виндиш. Бабиков и Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответсвтенно.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
9
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

slava_l

Ну Паша и сам на олимпиадах не звездил, серебро в эстафете и всё.

20:32 11 февраля

kac35

Главное в сотку попали.

20:10 11 февраля

ALEKS49

Что же такое позор? Паша, можешь нам ответить. Всю голову сломали, когда пытались ответить на этот вопрос.

19:55 11 февраля

Pyatochok

Бу-га-га! Птенцы Губерниева! Их место - пятидесятое!

19:44 11 февраля

alex160554

Ростовцев также добавил, что нельзя назвать позором выступление российских биатлонистов. Согласен. Выступили в свою силу. Пора перестать ждать чуда от наших спортсменов среднего уровня.

19:38 11 февраля

inachipoch

Позор - это если бы наши биатлонисты себе в штанынакакали.

19:21 11 февраля

slava_l

Ну да, блёклое выступление. Один в пасьют вообще не отобрался, другой поедет четвёртым с конца. То есть без шансов. При такой стрельбе в индивидуалке тоже полный трындец, то есть в масстарт точно не попадают. Эстафет нету по определению, кроме смешной, но и там ловить нечего. Зачем этих пассажиров за счёт налогоплательщиков туда отправили?

18:06 11 февраля

slava_l

Этим косоглазым, чтобы смыть позор, надо застрелиться.

17:46 11 февраля

ЮКИ

а что же тогда считать позором?!если до финиша Не доползут?!

17:37 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!