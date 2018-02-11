Павел Ростовцев: "Результат Бабикова и Елисеева - это не позор, а просто блеклое выступление"

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Турине Павел Ростовцев отметил, что для него неудачная стрельба россиян Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринте на Олимпийских играх-2018 – нонсенс. Ростовцев также добавил, что нельзя назвать позором выступление российских биатлонистов.

– Результат, конечно, и у Бабикова, и у Елисеева неудачный, – сказал Ростовцев. – И с точки зрения показанного времени, и места. Да и мазали много. Все видели, что спортсмены много ошибались. Но я не понимаю, почему. Сильного ветра по телеэкрану я не заметил. Да, небольшой был, даже иногда менял направление. Но все биатлонисты, выступающие на Олимпиаде, должны справляться с такой непогодой. Для меня такая неудачная стрельба – нонсенс.

– Выступление наших – позор или на это и надо было рассчитывать?

– Позор – слишком жестко. Но у нас сегодня ничего не получилось. Это же не слабейшие российские биатлонисты. Хоть и не сильнейшие. 57-е и 83-е место – это не уровень. Причем было видно, что не просто лыжи не ехали или бежали здорово, а стрельба не получилась. Просто блеклое выступление. Да и давление сильное было на них с моральной точки зрения.

– Кого-то одного обвинять нельзя?

– Сложно кого-то выделять. Но делать что-то надо. Думать, как дальше строить команду. Пора ориентироваться на молодых спортсменах. Но я, честно говоря, не понимаю, кто у нас ближайший резерв. За четыре года можно создать достойную команду. Пока болеем за наших в индивидуальной гонке. В преследовании у нас шансов почти нет. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что сегодня, 11 февраля Арнд Пайффер одержал победу в спринте на Играх в Пхенчхане. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье – итальянец Доминик Виндиш. Бабиков и Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответсвтенно.

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