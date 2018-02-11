Олимпийский чемпион Пайффер: "Верю Шипулину"

Немец Арнд Пайффер отметил, что не знает, почему россиянина Антона Шипулина нет на Олимпийских играх-2018. Пайффер также добавил, что верит Шипулину в ситуации с допинговым скандалом.

– Знаю Антона очень много лет, с юношеского чемпионата 2008 года, – сказал Пайффер. – Антон – отличный спортсмен, и он не из тех, кто показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что он чистый спортсмен. Я не знаю, почему его тут нет, не знаю фактов. Вы знаете?

– Нет.

– Думаю, ему очень трудно, потому что он не понимает, в чем дело. Это трудно понять и принять. Хорошо бы получить объяснение. И ему, и всем нам. В биатлонной семье это сейчас большой вопрос. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Напомним, что Шипулин не получил приглашения на Олимпиаду-2018 от комиссии МОК, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил его апелляцию на это решение. Добавим, что сегодня, 11 февраля Пайффер одержал победу в спринте на Играх в Пхенчхане. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье – итальянец Доминик Виндиш. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответсвтенно.

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