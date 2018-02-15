Олимпийская чемпионка из Швеции: "Не знаю, почему у Пихлера не получилось в России"

Шведская биатлонистка Ханна Эберг, выигравшая индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пхенчхане, поблагодарила главного тренера команды Вольфганга Пихлера. Ранее этот специалист работал с российской сборной.

– Без Пихлера я не смогла бы так быстро бегать на лыжах, – сказала Эберг. – Мы работали с ним на протяжении нескольких лет. Он играет большую роль в моей подготовке. Почему у него не получилось в России? Я даже не знаю, мы об этом не говорили и я ничего не знаю.

– Вы поедете на этап Кубка мира в Тюмень?

– Конечно, у меня было не так много гонок и я хочу выступать до самого конца сезона. Тюмень так Тюмень, ничего не имею против. Я там уже гонялась раньше. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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